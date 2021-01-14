南市加速寒害魚損救助 拚農曆年前領到救助金

寒害衝擊，農委會公告南市七股、北門、將軍及安南區文蛤混養虱目魚（工作魚），列為為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，市長黃偉哲呼籲受災漁民於本月20日前，速向魚塭所在地公所提出申請，並指示公所速完成災損認定，要在農曆年前撥付救助金。

黃偉哲說，漁業災損勘查存在耗費人力及魚損程度，難以判定問題，日前市府建議中央檢討天然災害補助標準認定程序，不要再用人力勘查魚損，改以科學專業機制認定。

農委會昨已函文指出，這次文蛤混養虱目魚（工作魚）災損認定，採科學數據認定虱目魚受損已達救助標準，公所人員現場勘查確認魚塭養殖文蛤事實，且養殖登記證、放養量申報及水權證明皆屬有效期間，即可認定符合救助資格，可大幅減少勘災時間及爭議案件。

黃偉哲表示，中央已採納科學專業魚損認定建議，後續請相關公所依從速、從寬、從簡原則及中央指示的認定程序，協助漁民辦理災損申請認定及救助。

確認符合救助資格的魚塭，除可請領文蛤池混養虱目魚損失每公頃9千元救助金，市府再加碼補助絲藻清除工資每公頃3千元，並加速辦理救助程序，農曆過年前要將救助金送入漁民口袋，協助漁民盡早辦理復養。