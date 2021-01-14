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數位牙科時代來臨！嘉基引進數位口腔掃描機

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉基牙科引進數位口腔掃描機，患者可不必經歷辛苦的印模流程，治療更有效率。圖／嘉基提供
嘉基牙科引進數位口腔掃描機，患者可不必經歷辛苦的印模流程，治療更有效率。圖／嘉基提供

傳統假牙製作或矯正，傳統取模相當耗時且易有不適感，需經過口內印模、模型製作、技師手工製作假牙等階段，溝通仰賴口頭告知或是模型調整，一來一往之間時間相當漫長，嘉義基督教醫院指出，牙科引進數位口腔掃描機，患者可不必經歷辛苦的印模流程，治療更有效率。

嘉基贋復假牙科張琬婷醫師表示，數位假牙製程的發展，由口內掃描開始，患者免除辛苦的印模流程，檔案在掃描結束後即能傳送到技工所，醫師與技師端的溝通，都能以數位檔案即時調整，減少模型收送時間，而材料的進步，讓假牙能直接從電腦檔案切割瓷塊輸出，大幅減少等待裝戴假牙的時間，治療更有效率。

牙周病科林敬偉醫師表示，科技的進步日新月異，猶如台積電由十奈米到二奈米的不斷更新。過往在患者口內置放植牙，常依靠手術者的經驗與X光片為參考，導致牙醫師雖不樂見，植牙卻放在不理想的位置，使得後續假牙難以製作。

藉由數位牙科的發展，醫師可以口內掃描機取得患者牙齒影像，結合牙科電腦斷層，在電腦上清楚得知神經位置、或是鼻竇等解剖構造；再利用影像軟體產出3D列印手術導板，讓醫師在手術中可精準地根據規劃的位置放入植牙。

嘉基矯正科引進隱形矯正，利用口內掃描將牙齒排列狀況傳至電腦，軟體可模擬牙齒正確排列的狀況，搭配醫師經驗調整到最理想的位置，便可輸出一系列透明矯正套，患者只要按時更換隱形牙套做配戴，就能達到相當好的矯正效果。

嘉基牙科自民國58年設立，歷經51年的發展，自民國99年開始，專科醫師群分別負責牙周病、根管治療、贋復假牙、齒顎矯正、口腔顎面外科等治療，是雲嘉地區第一家牙科全專科式服務團隊。

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