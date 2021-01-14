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已吸引5萬遊客！台南六甲落羽松季公所出摺頁供索取
寒流一波接一波造訪，台南六甲區菁埔埤落羽松森林已開始變色，從翠綠轉為黃紅色，整體色彩層次分明非常繽紛亮眼，猶如人間仙境般美麗，還沒開幕就已吸引近5萬遊客搶先來觀賞拍照。
六甲區公所為配合落羽松活動，落羽松環境教育摺頁地圖讓來訪遊客能按圖索驥，造訪所有落羽松周圍美景，此地圖一面以落羽松分布區域為主軸，展現落羽松分布範圍、花海區域、活動地點、停車點及周邊景點示意位置。
摺頁另一面以古厝雋永、磚瓦懷舊、埤圳悠活、宗教產業文化之四大面向介紹六甲特色之美，觀光遊客藉由地圖展現之內容，更能深化對六甲生態資源、產業文化之了解，帶動觀光，促進商圈經濟。
摺頁地圖將放置於公所、林鳳營車站、故事館、林鳳營禾作社，供民眾索取來一趟六甲落羽松深度小旅行。
區長陳啓榮表示，林鳳營牧場為了防疫與隔離乳牛，在牧場周圍約2.24公頃土地種植11區，共2386株落羽松，這無心插柳之舉，竟成為美麗秘境。由於六甲落羽松森林位於臺1線旁，交通停車便利，伴隨國家級濕地菁埔埤美景，近年已成臺南熱門打卡景點。
另外，因應水情告急，農委會宣布110年第一期稻作曾文、烏山頭水庫灌區停灌，公所鼓勵農民可自行將自己田地撒播波斯菊種子或油菜花種子，配合2021年落羽松活動營造花海景觀。
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