已吸引5萬遊客！台南六甲落羽松季公所出摺頁供索取

和鹿港、台南的粧佛工藝名師相比，林千翔不一定成功。但是，在父承子業的傳統工藝裡，他努力找出新價值；捨棄低價代工，改走高價手工。父母反對，他大鬧家庭革命。「吵得很兇，他們甚至罵我是垃圾，說我做這些攏嘸效！」堅持超過五年，他的粧佛工藝已展進中國和大洋洲。很搞工！一尊二十萬，市場十倍價，客人甘願等三年。

2021-01-14 09:22