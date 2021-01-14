嘉義科學園區籌設啟動 縣府提供4處台糖地候選場址評估

行政院長蘇貞昌昨晚與民進黨立委餐敘，確定嘉義縣將設置科學園區，蘇貞昌指派副院長沈榮津及科技部研擬籌劃及選址，宣告啟動科園區籌設，縣府提供4處台糖地，包括太保市2處，鹿草鄉及義竹鄉各1處的特定農業區農牧用地供評估選址，最後花落誰家，備受關注，候選地點地方人士爭取設置。

蘇貞昌去年12月19日視察馬稠後產業園區，宣布送給嘉義縣科園區大禮，立委陳明文說，縣長翁章梁型農工大縣願景，工業發展最後一塊拼園就是科園區，另2塊是縣府自主開發的大埔美、馬稠後產業園區。

蘇貞昌宣布後，無黨籍議員何子凡上月在議會說，科園區選址地點，以及水電及生活機能配套都未定案，蘇就對外宣布，他質疑這是「先射箭再畫靶、空包彈、畫大餅！」是否為了圈地？他強調，他並非反對科園區，而是要求縣府「謹慎開發！」

蘇貞昌昨晚與嘉縣立委陳明文、蔡易餘等第二梯次立委餐敘，再提嘉義確定設置科學園區，指示副院長沈榮津、科技部籌劃，宣告啟動籌設作業，科園區籌設主導權在科技部，嘉義縣府展開準備，經發處長江振瑋將到南科管理局了解相關籌設作業，做好準備。