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年節送禮挑伴手禮 斗六茂谷柑夯

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
入冬以來的寒流反助雲林茂谷柑熟成、甜度拉升及轉色，風味極佳，整體產況穩定，價格將維持往年水準。記者陳苡葳／攝影
入冬以來的寒流反助雲林茂谷柑熟成、甜度拉升及轉色，風味極佳，整體產況穩定，價格將維持往年水準。記者陳苡葳／攝影

雲林縣茂谷柑種植面積410.82公頃，現正進入產季，斗六市公所將在23、24日於斗六藝術水岸園區舉辦「2021斗六茂谷柑節暨在地年貨市集」販售在地農產、茂谷柑、優質農特產品及年貨大街，因應防疫，現場將不開放試吃並實施單一出入口管制，另安裝紅外線體溫感測儀及酒精消毒機，參與民眾須全程戴口罩，並保持室外1公尺社交距離

農曆春節將至，許多人年節送禮首選的茂谷柑也進入產季，斗六市長林聖爵表示，今年斗六茂谷柑在果農細心呵護下，各個長的大又美，又香又甜，風味極佳。

果農朱清輝說，雲林茂谷柑因成長期碰上暖冬，今年採收期較往年慢一、兩周，不少農民最近才開始採收，據多年經驗，入冬以來的寒流反助茂谷柑熟成、甜度拉升及轉色，風味極佳，整體產況穩定，價格將維持往年水準。

林聖爵指出，茂谷柑節系列活動將由明天登場的茂谷柑生態教學打頭陣，邀斗六市幼兒園孩童進入果園，聆聽茂谷柑生長故事、體驗採收茂谷柑，並帶回家品嘗甘甜滋味。

1月23、24日活動將有好吃又好買的農產品及年貨，精采舞台表演也將輪番登台，包括有最受大小朋友歡迎的泡泡互動劇場、大型氣墊城堡，還有百人親子大地塗鴉派對、如果兒童劇團表演，及政風揮毫贈春「廉」等豐富活動，活動相關訊息可至斗六市公所粉絲專頁查詢。

雲林縣長張麗善（中）、縣議員賴淑娞（右一）及斗六市長林聖爵（左二）等人邀民眾參加1月23、24日於斗六藝術水岸園區舉辦的「2021斗六茂谷柑節暨在地年貨市集」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）、縣議員賴淑娞（右一）及斗六市長林聖爵（左二）等人邀民眾參加1月23、24日於斗六藝術水岸園區舉辦的「2021斗六茂谷柑節暨在地年貨市集」。記者陳苡葳／攝影

斗六 年貨大街 社交距離

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