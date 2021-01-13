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空汙來襲！嘉縣啟動應變管控汙染源排放大廠減產降載

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
防空汙，嘉義縣環保局在大林鎮、民雄鄉、新港鄉、台61縣、朴子市執行街道洗掃。圖／環保局提供
防空汙，嘉義縣環保局在大林鎮、民雄鄉、新港鄉、台61縣、朴子市執行街道洗掃。圖／環保局提供

入冬進入空氣品質不良季節，嘉義縣上午空氣品質受寒流及輻射冷卻影響，垂直擴散條件差，汙染物累積近地面，空氣品質較差，橘色等級，環保局啟動應變管控 ，午後隨風速快，擴散較好，空品目前恢復普通等級。

上午因應空品不良，啟動雲嘉南高屏固定汙染源聯合稽查，執行鹿草垃圾焚化廠法規符合度稽查，符合規範，並採取各項管制作為，通報各汙染源採取應變措施，排放前20大工廠自主減產、降載、調整操作及提升防制效率。

大林鎮、民雄鄉、新港鄉、台61縣、朴子市執行街道洗掃；通報前30大營建工地加強揚塵防制工作；轄內24處制高點監控攝影機，總監測範圍達980平方公里，未發現露天燃燒行為，也派員巡查朴子及新港空品測站周邊；執行路邊機動車輛與柴油車攔查檢、目測判煙及怠速不熄火稽查，共稽巡查58輛次。

防空汙，嘉義縣環保局露天燃燒管制制高點空拍情形。圖／環保局提供
防空汙，嘉義縣環保局露天燃燒管制制高點空拍情形。圖／環保局提供

空氣品質 朴子

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