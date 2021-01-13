梅山斷層百年未強震 中正大學埋百顆感測器監控

嘉義梅山斷層已經百年未引起7級強震，中正大學地球與環境科學系近日沿雲林古坑、嘉義梅山一帶，密集擺設百顆地震感測器，監測梅山斷層活動，並研究大地震發生的特性。

中正大學地環系副教授温士忠說，歷史記載西元1792年、1906年發生的雲嘉南地區災害性地震，都與梅山斷層有關；由此推測梅山斷層活動的頻率約在110年左右，但1906年晃動至今已超過110年未發生大地震，因此針對梅山斷層加強監控。

温士忠表示，近日動員地環系的師生，在梅山斷層經過的雲林古坑、嘉義梅山一帶，密集擺設百顆地震感測器，監測梅山斷層活動，藉此分析台灣西部麓山帶複雜的地殼活動及地層構造，研究大地震發生的特性。

溫士忠指出，因為密集擺設地震感測器，最近3個月測得梅山斷層震動頻率比之前來得高，並不表示斷層的活動頻率真的提高了，尚需長期的數據比較。未來也將在嘉義市、白河等地區，同樣設置100顆地震感測器，密集監測地震活動。

溫士忠強調，民國88年921大地震後隔1個月，嘉義發生6級地震，事後調查是梅山斷層引起，百年來未引發7級強震的梅山斷層，88年時已經釋放些許能量。

温士忠表示，古坑、梅山一帶有梅山、九芎坑、古坑、觸口等斷層，要辨別地層構造相當困難，此次設置100顆地震感測器，將能幫助提升地層構造的辨識度，釐清這些斷層之間的關係。