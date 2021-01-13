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愛心年菜平台整合資源 加倍心意讓愛分散
雲林縣社會處每年媒合社會各界愛心募集年菜，為讓資源確實送到需要的人手中並不造成浪費，縣府去年創立「愛心年菜整合平台」，成效顯著，今年推辦第2年，募集到9個單位捐贈1500分愛心年菜。縣長張麗善說，這些年菜將分別利用下月4、5、8、9日四天送至各鄉鎮市公所與社福團體，並由村里幹事、社工師親送予受贈家戶。
愛心年菜整合平台以資源不重複為原則，將愛心分散。張麗善表示，今年有15個公私單位提報受贈名單，由雲林縣雲萱基金會協助比對受贈者資料、展開募集活動，獲黑面太子慈善會、享愛推展慈善協會、斗六善修宮、不動產仲介經紀商業同業公會、國際崇她雲林社、國際扶輪虎尾中央扶輪社、全家便利商店、7-11超商響應及公益彩券盈餘挹注。
愛心年菜品項有海鮮魚刺球、紅燒佛跳牆、米糕、燒賣、布丁、人蔘雞湯等菜色，張麗善表示，受贈對象包括低收入戶、中低收入戶、弱勢家庭邊緣戶、身心障礙者、單親家庭、經人員評估有實際需求的家庭，計有1492戶受惠。
「年菜妥善分配，鄉親實質受惠」社會處長林文志表示，藉該平台除能讓愛心不過度集中，甚至造成食物浪費，也讓每個需要年菜的家戶獲得真正幫助。
受到新冠肺炎疫情衝擊，百業也難免受影響，但該平台今年仍順利募集到各界愛心，林文志說，有意參與的民眾也可一起做公益，可聯繫雲萱基金會或協助辦理年菜的各慈善協會，相關問題可詢問縣府社會處05-5522560或1999專線。
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