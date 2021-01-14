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不削價不代工！他手工打造粧佛界LV 一尊20萬客人願等三年

聯合新聞網 / 104BeAGiver掌聲
粧佛工藝師林千翔 / 照片提供：104掌聲
粧佛工藝師林千翔 / 照片提供：104掌聲

不削價不代工 手工打造粧佛界LV

和鹿港、台南的粧佛工藝名師相比，林千翔不一定成功。但是，在父承子業的傳統工藝裡，他努力找出新價值；捨棄低價代工，改走高價手工。父母反對，他大鬧家庭革命。「吵得很兇，他們甚至罵我是垃圾，說我做這些攏嘸效！」堅持超過五年，他的粧佛工藝已展進中國和大洋洲。很搞工！一尊二十萬，市場十倍價，客人甘願等三年。

粧佛雕刻和許多傳統工藝一樣，面臨中國低價品大量回銷台灣的市場現實，國寶級師傅凋零、後繼無人。目前台灣還能從頭到尾獨立一人製作神像的粧佛工藝師，全國估計約二十位，林千翔是其中之一。二十三歲當父親的學徒，他全國最年輕，三十六歲已有到澳洲雪梨和中國辦粧佛展的經驗，也屬傳統工藝中的藝術新銳。

客製化！客戶跨海來 上市公司旗下建廠請他刻

三十歲前，林千翔和父親一樣，承襲泉州派雕刻、偏向三頭身（身高量起來是三顆頭的高度）。三十歲後，他把神像雕刻當藝術創作，神佛比例擬人化，拉到七頭身、八頭身，從選材、粗胚、磨砂修光到細胚、開面、打土底、粉面、塗油、牽漆線、貼金箔、彩繪等，他要三百六十度觀看，他要磨砂如皮膚般的觸感，細節處理不能少，毫微米之差，偏執改到最好。宗教科儀像是開斧、開光點眼、入神（放入珍奇寶物，擬人化五臟六腑），全部不假他人。

他曾雕刻一尊玄天上帝，客戶是全家便利商店關係企業「福比麵包」，特殊需求是，玄天上帝的腳踩烏龜和蛇，是一尊有鬍鬚的中年男子神像。訪談後才知，原來「福比麵包」建廠的過程中，一條蛇和一隻烏龜跑進工地裡，被廠務人員放生之後，蛇和烏龜捨不得離開又再回到工地，「福比麵包」董事長由擔任國立虎尾高中校長的哥哥陪同下回澎湖老家，請示玄天上帝後，才知道人物造像的玄天上帝想鎮守廠房平安興建、順利落成。

新藍海！沒人做的大冷門 就是機會

林千翔從小玩在雲林縣崙背鄉奉天宮，也是媽祖看護長大的孩子。念書時，恨極了回家雕刻、磨砂紙。大學曾在火鍋店、Pizza店打工，也在夜市賣鞋子、衣服，路邊發傳單。大學畢業時，沒方向、沒頭緒，打工經驗帶他快速繞了一圈，乾脆回家當爸爸的粧佛學徒。「當時投入的年輕人很少，我想，這是我用一技之長，通往成功最快的捷徑。」二代接班，從小到大接觸近千尊神像，這是林千翔最熟悉的起點。

正因熟悉，林千翔不願走上父親的老路。他不只把粧佛當藝術創作，還先接單、後創作。

初期，舊客戶不給林千翔任何機會，「我賣找朝金（父親名），我袂你做。」他只好開拓自己的客源，藉由參加展覽、教學體驗，找潛在消費者。他坦承「30歲之前拼命想超越他（父親），30歲之後，他走自己的路。」

林千翔一年只產出十到十二件高單價粧佛精品，父母卻認為他在浪費時間，他如何從家庭革命中，找出自己的新價值？

【本文章由104掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

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