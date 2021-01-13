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醫護感染疫情升溫 嘉縣衛生局找感控專家督導醫院

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
因應病毒變異來勢洶洶，嘉縣衛生局強化檢驗能量，在嘉義長庚設置社區監測實驗室，就近檢驗，當天就可以知道檢驗結果。圖／嘉義長庚提供
因應病毒變異來勢洶洶，嘉縣衛生局強化檢驗能量，在嘉義長庚設置社區監測實驗室，就近檢驗，當天就可以知道檢驗結果。圖／嘉義長庚提供

國內爆發醫師在醫院內感染新冠肺炎本土案例，讓民眾人心惶惶；嘉義縣是西部縣市淨土、無本土案例城市，為因應國際疫情持續嚴峻，為避免院內感染風險，衛生局明後天將邀請感染控制專家，督導轄區4家大型醫療院所防疫措施，以及院內感染的分艙，分流計畫內容。

衛生局說，依「醫療機構因應COVID-19感染管制措施指引」查核，項目含蓋穿戴合格防護裝備，專責病房收治動線，以減少受暴露機會。

門急診持續加強TOCC問診，調查遊遊史Travel history，職業類別 Occupaton，群聚史Contact history，群聚Cluster，以及針對社區監測對象通報採檢（含門急診社區感染肺炎、住院及醫院所屬醫事人員有呼吸道疾病、腹瀉症狀或嗅味覺異常等），嘉縣共4家醫院達中央獎勵標準。

縣內大型醫院有嘉義長庚、衛福部立朴子醫院、大林慈濟醫院、台中榮醫灣橋分院，感控專家明後天將針對就醫民眾動線規畫、門禁管制及陪探病管理查核，防範秋冬疫情傳播風險。

另將檢視各醫院依各自依醫院特性，規畫院內感染的分艙，分流計畫內容。衛生局預定27日與四家醫院，召開春節期間COVID-19門診急診，以及因應就醫民眾壅塞協調會議。因應病毒變異來勢洶洶，衛生局提高防疫部署，強化檢驗能量，在嘉義長庚、大林慈濟各設置1間社區監測實驗室，就近檢驗，當天就可以知道檢驗結果。

因應病毒變異來勢洶洶，嘉縣衛生局強化檢驗能量，在嘉義長庚設置社區監測實驗室，就近檢驗，當天就可以知道檢驗結果。圖／嘉義長庚提供
因應病毒變異來勢洶洶，嘉縣衛生局強化檢驗能量，在嘉義長庚設置社區監測實驗室，就近檢驗，當天就可以知道檢驗結果。圖／嘉義長庚提供

衛生局 嘉義 新冠肺炎

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