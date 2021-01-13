天寒地凍 台南木工職業工會北門公所發物質助弱勢

低溫驟降，台南市木工業職業工會今準備紅包、棉被、電風扇、香腸、餐盒等暖心物資，由志工夥伴兵分三路親送給30戶職災弱勢勞工家庭，盼能讓他們在寒冷天氣中，感受到社會關懷與溫暖。

在木工工會顧問、副議長林炳利、勞工局長王鑫基等人帶領下，台南市木工業職業工會理事長方澄科等志工，今前往台南市安南區王姓職災勞工案家，24歲王某去年10月整貨不慎從高處墜落，造成腰椎粉碎性骨折，經開刀後目前穿鐵衣固定，需長期休養復健。

王鑫基等人為王姓案主打氣勉勵，也與木工工會志工一同將愛心物質紅包送至，祝福其早日康復順利重返職場。

王鑫基指出，針對職災的勞工，勞工局不僅提供個管服務，對居住環境品質不佳的案家也積極推動「有情有疼心ㄟ厝」由做工行善團來進行房屋修繕，目前已經完成132戶。非常感謝台南市木工業職業工會溫馨歲末送暖，也讓職災弱勢感受到社會的溫暖。