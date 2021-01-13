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天寒地凍 台南木工職業工會北門公所發物質助弱勢
低溫驟降，台南市木工業職業工會今準備紅包、棉被、電風扇、香腸、餐盒等暖心物資，由志工夥伴兵分三路親送給30戶職災弱勢勞工家庭，盼能讓他們在寒冷天氣中，感受到社會關懷與溫暖。
在木工工會顧問、副議長林炳利、勞工局長王鑫基等人帶領下，台南市木工業職業工會理事長方澄科等志工，今前往台南市安南區王姓職災勞工案家，24歲王某去年10月整貨不慎從高處墜落，造成腰椎粉碎性骨折，經開刀後目前穿鐵衣固定，需長期休養復健。
王鑫基等人為王姓案主打氣勉勵，也與木工工會志工一同將愛心物質紅包送至，祝福其早日康復順利重返職場。
王鑫基指出，針對職災的勞工，勞工局不僅提供個管服務，對居住環境品質不佳的案家也積極推動「有情有疼心ㄟ厝」由做工行善團來進行房屋修繕，目前已經完成132戶。非常感謝台南市木工業職業工會溫馨歲末送暖，也讓職災弱勢感受到社會的溫暖。
北門區公所今天也辦理「寒冬送暖－禦寒物資捐贈記者會」，區長張明寶轉贈善心人士寒冬送暖物資，包含圍巾、毛帽及手套，由各里里長分送至里內弱勢家戶，表達公所為弱勢家戶添加保暖禦寒之暖心問候與關懷，同時提醒里長若發覺里內貧苦需協助民眾應及時通報公所或轉介相關單位提供關懷與協助。
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