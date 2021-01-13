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風險社會下的生存指南 因應氣候變遷的新學習

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大針對氣候變遷下的環境，推出可以自力調適的課程。記者鄭惠仁／攝影
台南社大針對氣候變遷下的環境，推出可以自力調適的課程。記者鄭惠仁／攝影

台南社大因應氣候變遷，對環境的不確定性做未雨綢繆的準備，促成韌性城市的規畫推動，針對創能、節水、食物保存、可食地景及土壤地力養護等面向，提出因應風險社會危機可以自力調適的主題課程，增強學習力與社會力。

台南社大公民自主發電講師林元笠教太陽能發電DIY，他表示，地球暖化造成極端氣候，人類因應的對策已經從「減緩」進入「調適」，太陽能獨立發電系統的DIY設計，將變成永續生活的必要知能。

「城市農夫」講師程鐵翼說，環境、生態失衡愈來愈嚴重，自然農法推廣也更重要，將教導從選種、採土、培菌道種植；也期待政府推動「可食用地景」，鼓勵市民利用陽台、屋頂，或是城市比較沒有土壤或水源汙染的土地，種植兼具觀賞及食用植物，讓住在城市的民眾，未來即使有糧食危機，也能有補充蔬果食用的來源。

加拿大的孟崇德是「向自然學設計」課程講師，會教作雨水收集、堆肥、發酵等。他說，水可用多次，如馬桶上面裝洗手台，洗完手的水再流入馬桶沖水等，都是很珍惜水的方式，需要政府來鼓勵推展。

老屋修繕課程老師林志學說，許多建築廢棄物並沒有被「善待」，美其名是資源回收，實際上可能取代沃土被回填農地；其他舊材質像屋頂石綿瓦也可能在拆除過程中破碎成石棉纖維，吸入人體而造成危害。他教導學員用切剩的木料作手機擴音架、積木、橡皮筋槍等，把材料用到極致。

台南社大17日下午兩點到5點，於台南市立文化中心假日廣場舉辦「風險社會下的學習指南-教與學博覽會」，除提供近40個課程的展列與體驗外，還有動態課程的成果展演，以及課程報名優惠。

台南社大針對氣候變遷下的環境，推出可以自力調適的課程。記者鄭惠仁／攝影
台南社大針對氣候變遷下的環境，推出可以自力調適的課程。記者鄭惠仁／攝影

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