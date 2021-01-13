林佳龍：協助嘉義縣改善道路品質是雪中送炭

立院交通委員會考察嘉義地區交通建設，交通部長林佳龍表示，六都該做的都做了，非六都基礎建設還差很多，改善嘉縣道路品質是雪中送炭，指示公路總局配合縣府提案加速辦理。

應立法院交通委員會邀請，林佳龍今天到嘉義縣民雄、溪口、竹崎與中埔考察交通建設。

嘉義縣長翁章梁表示，縣府管轄的道路總長度超過1400公里，因財政不佳每年只能編列新台幣1億餘元的縣鄉道維護經費，每條路都像在貼膏藥，東補一塊、西補一塊。嘉義縣未來5年需交通部補助約20億2500萬元，完成道路全面修復。

林佳龍強調，六都該做的都做了，非六都的基礎建設還差很多，交通建設做在嘉義縣是「雪中送炭」，民眾會最有感。

林佳龍表示，希望立法院可以儘速通過前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案，公路總局會針對地方的需求，以前瞻計畫相關的預算，優先配合嘉義縣府提案加速辦理。

林佳龍說，他在中正大學任教5年，也算嘉義民雄人，公路總局局長許鉦漳、副局長林聰利也出身嘉義，故鄉有任何需求，都儘量提出來。