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影／林佳龍視察嘉義「僧多飯少」 承諾加速前瞻計畫

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
交通部長林佳龍（前排中）今天上午9時，至嘉義縣溪口鄉柳溝國小旁視察轄內鄉鎮縣道改善情形。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍（前排中）今天上午9時，至嘉義縣溪口鄉柳溝國小旁視察轄內鄉鎮縣道改善情形。記者莊祖銘／攝影

交通部長林佳龍今天上午9時，由立法委員陳明文及嘉義縣長翁章梁陪同視察民雄、溪口、竹崎、中埔等四鄉鎮，實地勘查轄內縣道及鄉道情形，並承諾公路總局會針對非六都的地方需求，加速辦理改善計畫。

林佳龍說，「路平計畫」是特別針對像嘉義這樣的地方，希望立法院能盡速提案，公路總局也會針對地方需求會優先推動，嘉義和非六都區域也有特別重視，民雄、溪口、竹崎、中埔，這四個鄉鎮道路的改善計畫，交通部會針對縣政府提案加速辦理。

交通部公路總局局長許鉦漳表示，已於106-109年前瞻-提升道路品質計畫(公路系統)，補助嘉義縣16案，總經費8億7904萬元縮短10年養護時間，仍需再40年才可使完成全面一次之修復

縣長翁章梁表示，嘉義縣的縣鄉道一年約邊一億多(預算)，如果把縣鄉道全部整頓一遍，也要40多年，根本「僧多米少」，很難去處理，現在靠中央，過去縣政府有些道路慢慢鋪，沒辦法鋪的就用補的，「一直補下去也不是辦法」，此次特別拜託交通部，將主要的道路補起來，重新改善，對地方來說是很大的福音，希望前瞻2.0計畫通過後，能盡快施作。

嘉義縣建設處處長郭良江說，嘉義縣縣道20條、鄉道203條，合計總長度約1444公里，道路面積1195萬9000平方公尺。嘉義縣政府每年編列縣鄉道維護計畫經費1億3500萬元，以最佳AC生命週期10年概估全面一次修復，概估約需50年。

原再需40年才能完成一次性修復，如要縮短為20年，未來前瞻110到114年提升道路品質計畫(公路系統)，5年需交通部再補助約20億2500萬元。

交通部長林佳龍（前排中）今天上午9時，至嘉義縣民雄鄉興中國小旁，視察轄內鄉鎮縣道，並由民雄鄉長何嘉恒（前排左）解說目前改善情形，承諾加速辦理百善計畫，獲得鄉親一片掌聲。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍（前排中）今天上午9時，至嘉義縣民雄鄉興中國小旁，視察轄內鄉鎮縣道，並由民雄鄉長何嘉恒（前排左）解說目前改善情形，承諾加速辦理百善計畫，獲得鄉親一片掌聲。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍（前排中）今天上午9時，至嘉義縣民雄鄉興中國小旁，視察轄內鄉鎮縣道，並由民雄鄉長何嘉恒（前排左）解說目前改善情形，承諾加速辦理百善計畫。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍（前排中）今天上午9時，至嘉義縣民雄鄉興中國小旁，視察轄內鄉鎮縣道，並由民雄鄉長何嘉恒（前排左）解說目前改善情形，承諾加速辦理百善計畫。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍（左二）今天上午9時，至嘉義縣民雄鄉興中國小旁，視察轄內鄉鎮縣道，並由民雄鄉長何嘉恒（左）解說目前改善情形。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍（左二）今天上午9時，至嘉義縣民雄鄉興中國小旁，視察轄內鄉鎮縣道，並由民雄鄉長何嘉恒（左）解說目前改善情形。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍（前排中）今天上午9時，至嘉義縣溪口鄉柳溝國小旁視察轄內鄉鎮縣道改善情形。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍（前排中）今天上午9時，至嘉義縣溪口鄉柳溝國小旁視察轄內鄉鎮縣道改善情形。記者莊祖銘／攝影

嘉義 修復 翁章梁

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