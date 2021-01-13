影／林佳龍視察嘉義「僧多飯少」 承諾加速前瞻計畫

交通部長林佳龍今天上午9時，由立法委員陳明文及嘉義縣長翁章梁陪同視察民雄、溪口、竹崎、中埔等四鄉鎮，實地勘查轄內縣道及鄉道情形，並承諾公路總局會針對非六都的地方需求，加速辦理改善計畫。

林佳龍說，「路平計畫」是特別針對像嘉義這樣的地方，希望立法院能盡速提案，公路總局也會針對地方需求會優先推動，嘉義和非六都區域也有特別重視，民雄、溪口、竹崎、中埔，這四個鄉鎮道路的改善計畫，交通部會針對縣政府提案加速辦理。

交通部公路總局局長許鉦漳表示，已於106-109年前瞻-提升道路品質計畫(公路系統)，補助嘉義縣16案，總經費8億7904萬元縮短10年養護時間，仍需再40年才可使完成全面一次之修復。

縣長翁章梁表示，嘉義縣的縣鄉道一年約邊一億多(預算)，如果把縣鄉道全部整頓一遍，也要40多年，根本「僧多米少」，很難去處理，現在靠中央，過去縣政府有些道路慢慢鋪，沒辦法鋪的就用補的，「一直補下去也不是辦法」，此次特別拜託交通部，將主要的道路補起來，重新改善，對地方來說是很大的福音，希望前瞻2.0計畫通過後，能盡快施作。

嘉義縣建設處處長郭良江說，嘉義縣縣道20條、鄉道203條，合計總長度約1444公里，道路面積1195萬9000平方公尺。嘉義縣政府每年編列縣鄉道維護計畫經費1億3500萬元，以最佳AC生命週期10年概估全面一次修復，概估約需50年。