寒流催熟雲林茂谷柑 甜度提升風味更豐富
寒流接連報到，雲林縣茂谷柑因寒冷而受惠，甜度提升且轉色，水果風味更豐富，雲林縣長張麗善昨天北上賣茂谷柑，斗六市公所今天預告斗六茂谷柑節將於23、24日登場，幫助農民促銷。
根據雲林縣府農業處統計，雲林縣是茂谷柑主要產地之一，種植面積約410公頃，主要產地在斗六、古坑及斗南等鄉鎮。
張麗善昨天北上到立法院出席茂谷柑行銷宣傳活動，接受訂單超過500箱，斗六市長林聖爵今天預告斗六茂谷柑節23、24日在斗六藝術水岸園區舉行，會場將有在地農產品、茂谷柑等商品產售，增加果農的信心和收益。
由於茂谷柑開花結果時期需水量高，去年9、10月成果過程中受乾旱影響，出現裂果及落果情形，索性未影響整體產況，價格將維持往年水準。
農民朱祐勳指出，茂谷柑屬於溫寒帶的水果，除非是降雪或冰霰才會受損，今年入冬後寒流接連報到，雲林連日出現10度以下氣溫，清晨更一度有5至7度低溫，低溫反而有助於茂谷柑熟成。
朱祐勳提到，茂谷柑因為低溫下成長，轉色更為明顯，糖酸比程度更高，今年寒流一波波，催熟了茂谷柑。
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