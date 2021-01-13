牛運吉祥 黃偉哲發表台南紅包春聯

迎接辛丑牛年，台南市長黃偉哲今天發表以「牛運吉祥」為吉祥語的台南春聯及紅包樣式，同時公布農曆春節假期的台南賞花地圖，請大家多到戶外踏青賞花。

黃偉哲今天在永華市政中心發表台南的春聯及紅包設計，祝福市民牛年健康平安；他說，春聯、紅包樣式以「牛運吉祥」為吉祥語，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，健康平安才是大家的訴求。

台南牛年紅包形式是牛奶瓶，許下牛年平安，大家平平安安，且不忘做農特產行銷，牛運吉祥賀新春。紅包設計以「勇嘎那牛耶」（台語）為意象，以壯碩勇猛的金牛捧上金元寶，祝賀市民身體健康，牛年發大財。

台南市政府同時公布春節賞花地圖，黃偉哲說，市府觀光旅遊局特別規劃台南近期賞花熱門景點，請大家農曆春節假期多到戶外踏青賞花，體驗台南春季魅力及後疫情時代的新休閒生活。

觀旅局人員也表示，受到疫情影響，戶外踏青是健康紓壓首選，適值冬季和春季開始轉換之際，台南既有季節性花卉隨氣溫變化綻放外，農地休耕期間也有大面積美麗花海陸續綻放。

民政局人員說，台南市37區公所1月28日起將發送春聯「牛運吉祥」到全市逾70萬戶人家；永華及民治兩座市政中心的市民服務中心，2月1日起也將提供春聯供背包客及外縣市民眾索取。