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立院教育委員會下鄉 朴子市爭取建全運館及棒球場整建
立法院教育及文化委會員上午由代理召委、嘉義縣立委翁重鈞帶領，由教育部次長林騰蛟等相關人員陪同，到朴子市公所聽取簡報，市長吳品叡及議員李國勝，爭取興建全民運動館，整建棒球場，林騰蛟說，縣府提報3座候選運動場館，未列入朴子場館，要縣府調整順序提報，棒球場整建也需縣府配合款。
嘉縣無國民運動中心，為爭取教育部前瞻計畫補助全民運動場館，做國民運動中心，綠營立委蔡易餘爭取設水上鄉，體育署勘察獲縣府支持；藍營執政朴子市長吳品叡、議會國民黨團書記長李國勝議員等，在立委翁重鈞支持下，爭取全民運動館設在廢棄的朴子市立游泳池旁，預算1億元。
翁重鈞安排教育文化委員會到朴子市公所，聽取吳品叡簡報，請辭的嘉縣教育處長陳添丁、轉任教育部國會組執行秘書，與體育署等相關人員陪林騰蛟到場，縣府教育處2位科長、議員詹琬蓁等多位議員、朴子市代會主席及多位里長、棒球界代表參加，會議室牆面張貼國小棒球員需要棒球場的簽名心願海報。
吳品叡、李國勝說，朴子市是海區重鎮，嘉縣明年承辦全民運動會，亟需建全民運動場館，朴子少棒過去曾榮獲世界冠軍，目前簡易球場使用球隊多，不敷使用，又不符標準球場條件，亟需整建，共需5700多萬元預算。
教育部前瞻計畫補助5年70億預算，用在全民運場館30億，分配22縣市每縣市1座1億元，由於縣府提報審查3座候選場館水上鄉、縣立田徑場、民雄鄉，未含朴子市，又需縣府配合10%預算，林騰蛟未當場允諾，要縣府重新調整順序，另縣府優先整建太保及朴子棒球場，需縣府編配合款，縣府辦全民運教育部專案補助1億元整修建場館。
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