身障、老人福音！嘉市輔具借用達6百件 未來推專車服務

嘉義市老年人口逾4萬2千人，身心障礙者近1萬5千人，市府在西區成立一處輔具資源中心及東區一處輔具服務據點，統計去年兩處輔助服務借用為634件，後來購置輔具為658人次，共計補助504萬餘元，未來將規畫輔具專車，讓不能前來輔具中心民眾也能享服務。

社會處表示，只要設籍嘉義市並實際居住於嘉義市的民眾，就可以借用輔具，一期3個月，最多2期，輔具無損壞押金會完全退還；半年後，一般戶如購置鋁製輪椅(輕量化量產型輪椅)，社會處補助2千元，低收入戶則補助4000元。

社會處說，目前輔具借用以輪椅為最大宗，佔總數的42%，其他是柺杖、助行器、電動床及便盆椅，輔具的種類很多，看似簡單的枴杖、輪椅，其實有很多款式且功能不一樣，需要專業人員評估之後，才能依據每個人的個別需要給予建議。

輔具評估組長黃琬庭表示，例如會根據身障者的身高、體重、生活習慣及居家環境等因素評估，協助選擇最安全舒適的輔具，發揮輔具最大效益。除了輪椅外，移位輔具對身障者的幫助最多，如穿戴在被照顧者身上的移位腰帶，讓照顧者比較方便使力，增加安全並避免跌倒受傷。