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移動式水質感測器建功 抓到台南食品工廠違規排水
台南市環保局在最常被檢舉的河川、排水共6處水域，設置10部移動式水質感測器掌握水質變化，近期發現仁德區三爺溪支排的監測數據異常，稽查人員追查上游工廠，查獲業者違規，開罰43萬元並輔導改善。
南市環保局去年10月起陸續將移動式水質感測器布置在永康大排、新市排水、安順排水、六塊寮排水、三爺溪及鹽水溪等重要河川排水。1個多月後，發現三爺溪支排下游段的監測顯示，水質導電度超標。因上游有10多家工廠，稽查人員逐一到各工廠採水、稽查廢水排放各項資料與數據，抽絲剝繭後後確認是其中的食品製造業放流水水質超標。
環保局表示，水質每分每秒都在變化，接獲通報後雖立即趕抵現場，也不易立刻查獲汙染源。透過移動式水質感測器，可全天候連續觀察重要河川排水水質變化趨勢。
移動式水質感測器運用5G資通訊、AI技術等，監測pH值、導電度、溫度、溶氧等數值，每分鐘上傳至環保署水科技物聯網應用平台，以連續性檢測及分析工廠排放模式。不僅稽查人員可以上平台讀取資料，平台在感測水質異常時也會即時發出電子郵件，通知稽查人員。
另其他河川、排水的移動式感測器，稽查人員也監測到數據異常起伏等變化，目前持續掌握中，待時機成熟將陸續展開行動。
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