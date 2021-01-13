春節和長輩見面沒話題？老人基金會：玩一把桌遊吧！

春節和長輩見面是不是感覺找不到話題？弘道老人基金會就跟桌遊業者共同研發出一套適合各種年齡層共同玩的「夢想人生」桌遊，玩過的人都說，只要藉著抽到的卡牌，話題一下就打開了。

弘道老人基金會專員吳素芬說，弘道老人基金會發現許多年輕人和長輩相處時不知如何溝通，但透過一些牌卡的設計可以找到話匣子，因此就以這樣的經驗和「瘋桌遊」研發了這款桌遊。透過登島尋寶的概念，登上夢想島，回答上面的問題，比如卡牌上問你小時候最喜歡玩的玩具是什麼？或是曾經談過什麼戀愛，而其中什麼是對你的人生最重要，藉由每個人的回答，自然看到每個人的想法。

像是在一次桌遊中，一位長者就回憶起小時候騎馬打仗的故事，還拉著一旁的人就這樣口沫橫飛的比劃起來，另位女性長者也藉著卡牌說出自己兒時玩圓紙牌的遊戲，還說「現在不敢相信當時怎麼會玩那樣的東西」引起現場一陣笑聲，氣氛也就熱絡了起來，接下來其他參與的不同年齡層的人也都可以藉著遊戲各自「發揮」。

弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，許多年輕人常常不知道如何和長輩互動聊天，加上手機上網普及下，更常見明明是聚會，但每個人都各自滑手機，缺乏互動。弘道基金會希望能透過一起玩活潑有趣的桌遊，縮短彼此心的距離，更重要的是讓長輩內心的美好記憶、心願、想法甚至是遺憾或夢想，都能在遊戲間被聽見、看見，進而協助長輩重溫舊夢，或是圓夢化解遺憾。