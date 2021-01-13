疫情衝擊旅遊飯店業 這家五星飯店竟逆勢召募人才

新冠肺炎疫情對全球經濟產生巨大影響，旅遊飯店業更是首當其衝，但台灣受惠於疫情控制得當，國旅逆勢成長，香格里拉台南遠東國際大飯店疫情期間不僅未裁員，因為國旅興盛，即將舉辦兩波的人事招募，為飯店業帶來好消息。

香格里拉台南遠東國際大飯店表示，國內旅遊帶動餐旅消費，在新的一年開始，將於1月20日及2月20日舉辦兩場招募人才活動，從基層餐飲服務、房務員、清潔員、總機話務員、安全人員，到專業工程技術人員、救生員及中西廚師等職務，共將召聘約60人。

飯店表示，目前員工大約300多人，疫情期間，雖然業績一度下滑，但在母公司遠東集團支持下，沒有裁員或減薪，也沒有放無薪假，而近期不僅住房穩定，餐飲業績更上揚，第一線工作人員不足，才需要招募，也希望把這個消息公布，激勵大家。