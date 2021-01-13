最高5千元！台南「消防闖關」結合遊戲好玩又有奬金

年關將近，防火安全不可少！臺南市消防局第二大隊與臺南市消防之友會第二辦事處共同舉辦「牛轉乾坤、防災保身」擴大宣導-趣味大挑戰暨著色、繪畫比賽及摸彩活動，祭出過關拿禮券、摸彩抽獎等好康，報名十分踴躍有興趣民眾把握機會趕快報名搶名額。

第二大隊今天在總爺藝文中心展示玩法，共有防災擲骰牛射手、防災宣導準投王、防災宣導投斛樂、防災宣導保齡球、防災宣導彈珠台等5種趣味闖關活動，特別是防災擲骰牛射手，也是消防同仁自行創作，藉由圖像記憶法，使用防宣海報上的圖示，來增加民眾在許多的防火防災知識中，可以快速聯想到相對應的簡短宣導標語，每闖關成功有100元禮券。

第二大隊大隊長丁春能表示，這是以寓教於樂方式在平時生活上，活用這些防災知識小技巧，挑戰的民眾必須先上網學習相關知識，才能夠挑戰成功領奬金，尤其是冬天居家防火、預防一氧化碳中毒、居家電器的使用等等。

活動將在1月30日在麻豆區總爺藝文中心舉辦110年119擴大防火宣導活動，主題是「消防安全健康步道趣味競賽」活動，民眾要大聲念出宣導標語並講述其意義，在規定時間內即可拿走一百元禮券，當天最快速完成第一名還有最高5千元的禮券、藉此趣味活動拉近消防與民眾距離。

除了趣味闖關活動，現場還有著色、繪畫比賽換取摸彩券、最大獎有電視機、平板電腦等豐富獎項，歡迎民眾前來共襄盛舉。