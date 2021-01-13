聽新聞
test
0:00 / 0:00
最高5千元！台南「消防闖關」結合遊戲好玩又有奬金
年關將近，防火安全不可少！臺南市消防局第二大隊與臺南市消防之友會第二辦事處共同舉辦「牛轉乾坤、防災保身」擴大宣導-趣味大挑戰暨著色、繪畫比賽及摸彩活動，祭出過關拿禮券、摸彩抽獎等好康，報名十分踴躍有興趣民眾把握機會趕快報名搶名額。
第二大隊今天在總爺藝文中心展示玩法，共有防災擲骰牛射手、防災宣導準投王、防災宣導投斛樂、防災宣導保齡球、防災宣導彈珠台等5種趣味闖關活動，特別是防災擲骰牛射手，也是消防同仁自行創作，藉由圖像記憶法，使用防宣海報上的圖示，來增加民眾在許多的防火防災知識中，可以快速聯想到相對應的簡短宣導標語，每闖關成功有100元禮券。
第二大隊大隊長丁春能表示，這是以寓教於樂方式在平時生活上，活用這些防災知識小技巧，挑戰的民眾必須先上網學習相關知識，才能夠挑戰成功領奬金，尤其是冬天居家防火、預防一氧化碳中毒、居家電器的使用等等。
活動將在1月30日在麻豆區總爺藝文中心舉辦110年119擴大防火宣導活動，主題是「消防安全健康步道趣味競賽」活動，民眾要大聲念出宣導標語並講述其意義，在規定時間內即可拿走一百元禮券，當天最快速完成第一名還有最高5千元的禮券、藉此趣味活動拉近消防與民眾距離。
除了趣味闖關活動，現場還有著色、繪畫比賽換取摸彩券、最大獎有電視機、平板電腦等豐富獎項，歡迎民眾前來共襄盛舉。
丁春能指出，為響應年關將近，消防同仁自行繪製可愛的Q版門神與市長立牌於會，為大家消災納福，希望民眾藉由本次活動學習消防知識建立民眾防火、防災意識，進而達到減災之目的。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言