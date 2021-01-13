快訊

重獲優勢？太平洋嚇阻倡議將改變美國亞太軍事態勢

案838醫師沒去過大江購物中心？鄭文燦：案839護理師有去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最高5千元！台南「消防闖關」結合遊戲好玩又有奬金

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市消防局第二大隊分隊設計闖關遊戲，寓教於樂來宣導居家防護安全。記者吳淑玲／攝影
台南市消防局第二大隊分隊設計闖關遊戲，寓教於樂來宣導居家防護安全。記者吳淑玲／攝影

年關將近，防火安全不可少！臺南市消防局第二大隊與臺南市消防之友會第二辦事處共同舉辦「牛轉乾坤、防災保身」擴大宣導-趣味大挑戰暨著色、繪畫比賽及摸彩活動，祭出過關拿禮券、摸彩抽獎等好康，報名十分踴躍有興趣民眾把握機會趕快報名搶名額。

第二大隊今天在總爺藝文中心展示玩法，共有防災擲骰牛射手、防災宣導準投王、防災宣導投斛樂、防災宣導保齡球、防災宣導彈珠台等5種趣味闖關活動，特別是防災擲骰牛射手，也是消防同仁自行創作，藉由圖像記憶法，使用防宣海報上的圖示，來增加民眾在許多的防火防災知識中，可以快速聯想到相對應的簡短宣導標語，每闖關成功有100元禮券。

第二大隊大隊長丁春能表示，這是以寓教於樂方式在平時生活上，活用這些防災知識小技巧，挑戰的民眾必須先上網學習相關知識，才能夠挑戰成功領奬金，尤其是冬天居家防火、預防一氧化碳中毒、居家電器的使用等等。

活動將在1月30日在麻豆區總爺藝文中心舉辦110年119擴大防火宣導活動，主題是「消防安全健康步道趣味競賽」活動，民眾要大聲念出宣導標語並講述其意義，在規定時間內即可拿走一百元禮券，當天最快速完成第一名還有最高5千元的禮券、藉此趣味活動拉近消防與民眾距離。

除了趣味闖關活動，現場還有著色、繪畫比賽換取摸彩券、最大獎有電視機、平板電腦等豐富獎項，歡迎民眾前來共襄盛舉。

丁春能指出，為響應年關將近，消防同仁自行繪製可愛的Q版門神與市長立牌於會，為大家消災納福，希望民眾藉由本次活動學習消防知識建立民眾防火、防災意識，進而達到減災之目的。

台南市消防局第二大隊分隊設計「彈珠臺」闖關遊戲，寓教於樂來宣導居家防護安全。記者吳淑玲／攝影
台南市消防局第二大隊分隊設計「彈珠臺」闖關遊戲，寓教於樂來宣導居家防護安全。記者吳淑玲／攝影
台南市消防局第二大隊長丁春能示範「消防安全步道」寓教於樂來宣導居家防護安全，還能挑戰最高獎金5千元。記者吳淑玲／攝影
台南市消防局第二大隊長丁春能示範「消防安全步道」寓教於樂來宣導居家防護安全，還能挑戰最高獎金5千元。記者吳淑玲／攝影
台南市消防局第二大隊分隊設計闖關遊戲，寓教於樂來宣導居家防護安全。記者吳淑玲／攝影
台南市消防局第二大隊分隊設計闖關遊戲，寓教於樂來宣導居家防護安全。記者吳淑玲／攝影

禮券 臺南 彩券

延伸閱讀

桃園老人長照中心驚傳火警 自主專業救災令消防讚嘆

基隆山坡上民宅火警 陣陣濃煙冒出 消防射水灌救防延燒

金門提前歡慶消防節 表揚績優消防義消志工人員

旭富大火燒出初期防災重要 觀音工廠演練消防競技防災

相關新聞

春節和長輩見面沒話題？老人基金會：玩一把桌遊吧！

春節和長輩見面是不是感覺找不到話題？弘道老人基金會就跟桌遊業者共同研發出一套適合各種年齡層共同玩的「夢想人生」桌遊，玩過...

寒流一波波 南部人問：哪裡還能買到電暖器？

台灣史無前例在半個月內連續遭遇三波寒流，各大賣場的保暖加溫裝備都熱賣，繼北部傳出買不到暖暖包，南部也出現電暖器斷貨的狀況...

疫情衝擊旅遊飯店業 這家五星飯店竟逆勢召募人才

新冠肺炎疫情對全球經濟產生巨大影響，旅遊飯店業更是首當其衝，但台灣受惠於疫情控制得當，國旅逆勢成長，香格里拉台南遠東國際...

最高5千元！台南「消防闖關」結合遊戲好玩又有奬金

年關將近，防火安全不可少！臺南市消防局第二大隊與臺南市消防之友會第二辦事處共同舉辦「牛轉乾坤、防災保身」擴大宣導-趣味大...

牛年台南春聯紅包曝光 牛奶瓶造型象徵平安

今年是牛年，台南市長黃偉哲今天公布台南市政府製作的「牛運吉祥」春聯賀詞，向大家拜早年，並將柳營區重要特產「牛奶」作為發想...

空氣品質亮紅害 南部縣市聯手抗空汙

12日寒流夾帶挾帶境外汙染物影響到台灣西部空氣品質，且後續寒流減弱，大環境轉吹微弱東風，導致境外及境內汙染同步滯留，環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。