牛年台南春聯紅包曝光 牛奶瓶造型象徵平安

今年是牛年，台南市長黃偉哲今天公布台南市政府製作的「牛運吉祥」春聯賀詞，向大家拜早年，並將柳營區重要特產「牛奶」作為發想，在牛奶瓶造型中鑲入1元，象徵平平安安，「一日之計在於晨，一年之計在於春」。

春聯上賀詞為「牛運吉祥」，黃偉哲說，新的一年大家都能牛運亨通、牛轉乾坤，除了春聯之外，市府也準備過年紅包，從「一日之計在於晨，一年之計在於春」出發，並將許多國人早晨的營養活力來源、柳營重要特產「牛奶」作發想，在牛奶瓶造型中，有牧牛小童手捧菜頭跨坐在乳牛上，代表金童招財、滿載幸福，全民新春好彩頭。

民政局長顏振標指出，春聯結合撰書篆刻家杜其東的揮毫，設計以台語俗語「勇嘎那牛耶」為意象，壯碩勇猛的金牛捧上金元寶，希望大家新年身體健康、頭好壯壯，牛年牛市大發財源，牛運吉祥。

台南市37區公所將從1月28日開始發送「牛運吉祥」春聯到全市70多萬家戶，市府也將在2月1日起於民治、永華市政中心的市民服務中心提供春聯讓遊客索取，另外，南市府「精彩府城」網站也可下載電子春聯。