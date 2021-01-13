空氣品質亮紅害 南部縣市聯手抗空汙

12日寒流夾帶挾帶境外汙染物影響到台灣西部空氣品質，且後續寒流減弱，大環境轉吹微弱東風，導致境外及境內汙染同步滯留，環保署已預報，今天雲嘉南地區空氣品質指標達紅色預警等級，今晨起台南測站及善化測站已達紅色預警等級，南市聯手南部5縣市及南區環境督察大隊同步進行大型固定汙染源聯合稽查，減少汙染源產生。

台南市環保局表示，主要針對工廠進行汙染源許可稽查及煙道檢測，透過跨區合作，共同抗抵抗空汙。昨晚並已通知市府18個局處及公所一早一同啟動相關應變作為，減少汙染源產生，減緩空品不良。

台南市長黃偉哲表示，受連續境外汙染影響及本地風速偏弱，顯著影響南市境內空氣品質，環保署也預報雲嘉南地區達紅色預警等級。民眾上班出門或外出請記得配戴口罩防護，並避免外劇烈運動。

環保局長謝世傑說，除透過跨區合作聯合稽查外，昨晚10時成立跨局處應變小組，並同步啟動應變作業因應，包含通知60家排放量較大的工廠、21處工業區提升空污防制設備效率，107處營建工地提高灑水頻率並加強道路洗街等措施。今日則針對汙染源執行稽查工作，包括進行大型工廠稽查，營建工地、土石堆置場及露天燃燒出動UAV空拍稽查。