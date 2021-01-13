預約嘉義御花園故宮南院 吸引遊客留宿志工導覽觀光
嘉義縣故宮南院開館屆滿5周年，累計超過570萬遊客，連2年每年遊客突破百萬人，未受疫情影響，南院培訓2百名志工，志工協會會長陳霈萱為配合院慶，吸引遊客留宿，組樂愛工作室，帶志工規畫遊園行程，包括夜遊園區，吸引遊客留宿嘉義，夜間浪漫風情讓遊客驚喜。
故宮南院巷設立在平衡南北文化差異，除豐富文物典藏，更有美麗動人景觀，每年吸引無數遊客，成為嘉義御花園，南院開放夜間遊園，增設9件裝置藝術，打造戶外美術館，讓50公頃南院御花園，更具人文與藝術之美。
因此，志工協會會長陳霈萱成立在地旅遊特色的樂愛工作室，帶志工提供各地來嘉遊客，不論日夜、不分四季，都能感受故宮內外兼顧的用心，也給遊客不同的體驗。
戶外導覽路線，由專業導覽人員，以幽默風趣解說，介紹園區建築特色、裝置藝術、香草植物及綠能生態等，結合季節、時間安排不同夜遊路線，吸引旅人留宿，踩著皎潔月光，循著小徑花香，感受夜晚媚色。
導覽路線從9件名家藝術品-故宮南院迎賓大道-臨水廣場-湖邊步道-藝術之丘-水岸舞台-水景花園-圓形廣場-至真橋-戲分茶-南瓜精靈-香草花園-大千石庭-飲食男女-透南風廣場-古今華表-至美橋-亙古流長-現代-最美回憶等，依時節組合出最適合路線；想參加遊程遊客，可洽樂愛工作室陳小姐0921-215-073，每場收費2000元，以20人不超過25人為最佳導覽人數。
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