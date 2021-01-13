預約嘉義御花園故宮南院 吸引遊客留宿志工導覽觀光

嘉義縣故宮南院開館屆滿5周年，累計超過570萬遊客，連2年每年遊客突破百萬人，未受疫情影響，南院培訓2百名志工，志工協會會長陳霈萱為配合院慶，吸引遊客留宿，組樂愛工作室，帶志工規畫遊園行程，包括夜遊園區，吸引遊客留宿嘉義，夜間浪漫風情讓遊客驚喜。

故宮南院巷設立在平衡南北文化差異，除豐富文物典藏，更有美麗動人景觀，每年吸引無數遊客，成為嘉義御花園，南院開放夜間遊園，增設9件裝置藝術，打造戶外美術館，讓50公頃南院御花園，更具人文與藝術之美。

因此，志工協會會長陳霈萱成立在地旅遊特色的樂愛工作室，帶志工提供各地來嘉遊客，不論日夜、不分四季，都能感受故宮內外兼顧的用心，也給遊客不同的體驗。

戶外導覽路線，由專業導覽人員，以幽默風趣解說，介紹園區建築特色、裝置藝術、香草植物及綠能生態等，結合季節、時間安排不同夜遊路線，吸引旅人留宿，踩著皎潔月光，循著小徑花香，感受夜晚媚色。