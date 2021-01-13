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寒流一波波 南部人問：哪裡還能買到電暖器？
台灣史無前例在半個月內連續遭遇三波寒流，各大賣場的保暖加溫裝備都熱賣，繼北部傳出買不到暖暖包，南部也出現電暖器斷貨的狀況，昨天一名台南網友在PTT上求救「台南哪裡還有賣電暖器」，表示為了買給長輩，跑了十幾家賣場都賣光，實在沒辦法才上網詢問。
而台南市長黃偉哲也在臉書上表示，這幾天到大賣場訪視，發現電暖器都銷售一空，提醒大家要注意保暖。
家樂福賣場表示，南部目前確實電暖器已有斷貨的情況，但北部可能因為每年的冬季都很濕冷，家家戶戶都有電暖器，所以賣場還有存貨，所以如果有消費者在南部購買，可能必須先訂購，再從北部調貨到南部。
家樂福表示，特別的是南部缺電暖器，北部則缺暖暖包，南部暖暖包的供應還夠，可能也是台北今年真的太冷了，大家出門隨身都要帶暖暖包，南部相對沒有北部冷，使用暖暖包的人似乎沒有北部多。
台南一名網友在PTT表示，「也太誇張，在東區跟永康找了10幾家，包括全國電子、小北百貨、五金百貨、燦坤、大同、電器行、特力和樂.....全部都已售完缺貨中，網購也都缺貨中。請問有鄉民知道哪裡有現貨的電暖器嗎？」
而一名曾在大賣場工作的網友表示，過往的經驗，冬季第一波寒流來的前兩天，賣場裡的電暖器大概就已賣掉7成，第二波再來，9成9就賣光了，今年連續來三波，難怪電暖器斷貨，廠商大概也來不及生產。
家樂福表示，年底因為有尾牙抽獎，加上天氣冷，賣場電暖器的備貨量都會比較多，但今年實在太冷，才讓存貨提前售完。
南部連續多年都是暖冬，今年總算嚐到冷的滋味，王詠表示，不僅電暖器搶光光，甚至連「白鐵水龜」也都賣完了。
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