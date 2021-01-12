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寒冬送400多床暖被弱勢生 台南棉被廠夫婦散播愛
低溫讓人忍不住直打哆嗦，台南市將軍區正億棉廠董事長吳松儒關懷偏鄉學童，在嘉義縣政府前教育處長王建龍陪同，今天與妻子載送自家生產棉被近300床，送給嘉義縣9所偏鄉小學，師生們開心說，天寒地凍當下，堪稱是最實用的禮物。
吳松儒一行一整天陸續走訪嘉義縣義竹、鹿草、溪口、竹崎、番路、民雄等六鄉九所偏鄉小校，預計將送出465床暖被，今天先載297床，下周一還有168床，帶給學童關愛與溫暖，和順、柴林國小學生分別表演揚琴與口琴演奏，展現偏鄉小校多元學習成果。
與吳松儒是好友的王建龍說，吳松儒在將軍區設廠生產床包、床罩、四季被、床墊、枕頭、被單、棉被等各式寢具，平日熱心教育，目前擔任台南市寢具同業公會理事長以及南鯤鯓代天府董事。
吳松儒說，王建龍2年前當選北門高中傑出校友，他時任北門高中家長會長，閒談之間，王提及嘉義縣很多偏鄉學校各項物資匱乏，讓他謹記在心，近日氣溫驟降，憶及王曾提起嘉義縣偏鄉小校物資匱乏情事，在自己能力範圍內幫助弱勢學生，希望帶動社會善的循環，發揮正向力量。
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