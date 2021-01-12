寒冬送400多床暖被弱勢生 台南棉被廠夫婦散播愛

低溫讓人忍不住直打哆嗦，台南市將軍區正億棉廠董事長吳松儒關懷偏鄉學童，在嘉義縣政府前教育處長王建龍陪同，今天與妻子載送自家生產棉被近300床，送給嘉義縣9所偏鄉小學，師生們開心說，天寒地凍當下，堪稱是最實用的禮物。

吳松儒一行一整天陸續走訪嘉義縣義竹、鹿草、溪口、竹崎、番路、民雄等六鄉九所偏鄉小校，預計將送出465床暖被，今天先載297床，下周一還有168床，帶給學童關愛與溫暖，和順、柴林國小學生分別表演揚琴與口琴演奏，展現偏鄉小校多元學習成果。

與吳松儒是好友的王建龍說，吳松儒在將軍區設廠生產床包、床罩、四季被、床墊、枕頭、被單、棉被等各式寢具，平日熱心教育，目前擔任台南市寢具同業公會理事長以及南鯤鯓代天府董事。