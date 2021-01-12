駕駛人注意！ 台南新化警方宣布明起「路口大執法」3天

未來3天要經過台南新化、左鎮、山上等地的民眾車輛駕駛請特別留意。台南新化警分局下午表示，明天13日開始一連3天新化警分局將執行3天的「路口安全大執法」，全面加強取締闖紅燈、未依號誌行駛轉彎等路口交通違規與攔檢酒駕。

新化分局統計轄內109年1至12月份交通事故各項資料，多事故時段以上午8至10點發生111件最多，下午4到6點時發生107件次之；多事故路口新化區以中山路沿線路口最多、中正路沿線路口次之；山上區以178甲線發生27件最多、左鎮區以台20線發生26件最多。

新化分局巡官張晴芝表示，這次執法3項重點項目：1是未依規定轉彎，2是違反號誌管制，3是針對攔查車輛檢視駕照、安全帽佩戴情形與酒後駕車狀況。