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打造最「牛」圖書館 台南柳營公所花燈展結合地方特色
牛年到，台南市政府柳營區公所與敏惠醫專合作，以柳營酪農業為概念，推出以「躍！」為主題牛造型花燈，今天起在柳營區圖書館展出，圖書館也順勢推出「與牛共舞」主題書展，打造最「牛」圖書館，邀請鄉親來參觀。
柳營區公所說，南縣市合併逾10年，配合市府「十年有成，台南共好！」系列活動，市長黃偉哲指示民政局及各區公所為感謝市民朋友支持與肯定，研議結合花燈將各區農漁特產、文化傳統及信仰，呈現在花燈藝術上。 民政局長顏振標也指示加強與地方合作，公私協力展示地區特色。
柳營區公所說，這次與敏惠醫專合作，推出有具有柳營酪農特色的「躍」主題花燈，以柳營傳統酪農文化為發想，結合稻草素材，特製的乳牛造型花燈，兼具農村色彩、稻草工藝及環保精神，藉此展示柳營區在地酪農特色。
圖書館今天起至2月4日也配合舉辦「與牛共舞」主題書展，展出牛年及牛的相關書籍，如「認識牛奶」、「牛奶布丁」等相關書籍，藉此提高民眾讀書借閱的風氣，打造最牛圖書館。
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