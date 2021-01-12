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南市去年罰了269萬元 落實環評案件監測免被罰

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天舉辦環境影響評估環境監測作業及業務推動說明會，讓開發單位有效執行自主檢視及管理。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局今天舉辦環境影響評估環境監測作業及業務推動說明會，讓開發單位有效執行自主檢視及管理。記者鄭惠仁／翻攝

台南市環保局今天舉辦環境影響評估環境監測作業及業務推動說明會，邀請專家分享監測相關實務、如何檢視數據標準等，環保局也說明違規受罰案例等，希望開發單位更有效執行自主檢視及管理，以免違規與影響自身權益。

台南市已完成環評審查的開發案共98件，包含工業區、寺廟、大學等各類型。環境影響評估環境監測作業及業務推動說明會共有已完成環評審查的開發單位、各目的事業主管機關等共75人參加。

台灣檢驗科技公司高雄分公司副主任梁忠凱分享環境影響評估環境監測作業實務，讓與會人員了解何謂環境監測工作、如何檢視環評案件的監測數據是否符合環境品質標準，甚至環評承諾加嚴標準。

環保局長謝世傑表示，常有開發單位因未經常檢視自家開發案件的環評書件，以致熟稔度不足，未完全落實環境監測及承諾事項申報表填寫等，致被處分。去年裁罰金額共269萬餘元，其中有一開發單位因施工後未執行環境監測，同時也被追繳不法利得99萬餘元。

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