台南南台南副都心二期區段徵收公展中 未來發展重心

台南市東區「南台南站副都心」第2期整體開發範圍，正進行都市計畫公開展覽，總面積達17公頃，主要是配合鐵路地下化工程將在當地設立南台南站，未來結合1期71公頃，將成為市區發展的重心。

台南市都市發展局表示，1 期開發範圍從108年起，陸續展開標售，目前仍持續標售中，而2期公展後，最快可3、4年可以完成區段徵收作業，將是台南市東區繼平實營區後，最後一塊大面積的土地開發，也將可以帶動鄰近仁德二空地區的發展，同時也是鐵路地下化沿線，除了火車站站體周邊之外，最後一塊開發案。

南台南站副都心地區位於東區生產路兩側，第1期整體開發範圍自99年12月發布實施都市計畫後，於107年完成約71公頃土地之區段徵收作業，市府已完成生產路拓寬、巴克禮公園擴大等公共設施的開闢，並取得約14.92公頃之文教用地，現已由教育部規劃興建國立科學未來館。

目前接續啟動第2聃整體開發範圍，主要位於第一期範圍西側及北側，面積約17.11公頃，大多都是台糖土地。

都發局表示，本案規劃重點包含鐵路地下化後兩側道路的串聯、配合新設南台南通勤車站及延伸巴克禮公園腹地，並規劃2處停車場用地，舊南臺南車站則將以公園化的形式保留，及透過區段徵收整體開發，取得及興闢公共設施，健全地區排水及交通系統。

都發局長莊德樑表示，第二期的規劃主要考量南台南站副都心整體空間機能延續性及重大建設國立科學未來館的區位，故延續第1期開發範圍並強化與周邊交通路網之串聯、公共設施防救災機能。

規劃之區段徵收面積約13.87公頃，預計取得約6.8公頃之公園、廣場、停車場、公園道及道路用地等，考量其鄰近仁德地區，人口活動所帶來的住商用地需求，並適當提供住商可建築用地。

待未來第二期都市計畫經各級都委會審議完成並辦理區段徵收開發後，配合新設南台南新通勤站啟用，將可完善整個南台南站副都心的生活機能。