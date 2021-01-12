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影／「澡堂送到家」到宅沐浴車協助身心障礙患者洗香香

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
天主教中華聖母基金會推出到宅沐浴計畫，3輛「到宅沐浴車」8年來不間斷地在山區海區奔馳服務，但車體逐漸老舊極需更換。圖／天主教中華聖母基金會提供
天主教中華聖母基金會推出到宅沐浴計畫，3輛「到宅沐浴車」8年來不間斷地在山區海區奔馳服務，但車體逐漸老舊極需更換。圖／天主教中華聖母基金會提供

16歲的小憲先天失能，3年前更患罕病，洗澡成為他和家人最艱難的一哩路，平時僅能以擦澡帶過，在天主教中華聖母基金會的「到宅沐浴車」的協助下，小憲成功洗完澡，也重拾笑容。

小憲(化名)先天有嚴重的學習障礙與發展遲緩，媽媽獨自帶著小憲和年幼的妹妹生活，白天媽媽在工地工作，小憲到特殊教育學校學習，妹妹則是暫由阿姨照顧。

三年前小憲意外罹患瀰漫性腦脊髓炎，胸部以下癱瘓無知覺，如今臥病在床，連抓握都無力可施，「從沒想過他會因感冒昏迷，醒來後就沒辦法再走路」，媽媽回想起三年前的過往歷歷在目，忍不住哽咽拭淚。

「小憲癱瘓臥床後，我也試著帶他進浴室洗澡，但每一次都是冒險」，患病過程中，最困難的是媽媽要幫小憲洗澡時，租屋的浴室門太狹、空間太小，好幾次因地板濕滑、施力不當，媽媽和小憲兩人都跌倒在地，無奈只能選擇用擦澡的方式維持基本清潔，無法真正的清潔身體。

天主教中華聖母基金會為了讓臥床多年的家人能洗個舒服泡澡，13年前特別從日本引進到宅沐浴車服務，八年前完成三輛沐浴車建置，迄今有超過9成的服務對象為重度失能，近8成有鼻胃管、導尿管、氣切、腸造口等

回憶第一次幫小憲洗澡，對於沐浴車的服務好奇又緊張，媽媽十分驚訝，不喜歡讓人觸碰頭的小憲，竟然願意讓沐浴人員幫忙洗頭與按摩，沐浴後的身體放鬆了，血液循環變好，四肢也跟著變暖。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，3輛「到宅沐浴車」8年來不間斷地在山區海區奔馳服務，車體逐漸老舊極需更換，雖已募得一輛車體經費，但仍有320萬經費缺口，邀請大家能伸出援手、涓滴支持，讓沐浴車服務能持續，讓更多家庭「浴見希望，澡回舒適笑容」，相關細節可撥打(05)277-8388分機3502。

醫護人員在洗澡前替小憲量測血壓。圖／天主教中華聖母基金會提供
醫護人員在洗澡前替小憲量測血壓。圖／天主教中華聖母基金會提供
醫護人員在洗澡前替小憲量測血壓。圖／天主教中華聖母基金會提供
醫護人員在洗澡前替小憲量測血壓。圖／天主教中華聖母基金會提供
到宅沐浴車將開至小憲家中，醫護人員協助小憲洗澡。圖／天主教中華聖母基金會提供
到宅沐浴車將開至小憲家中，醫護人員協助小憲洗澡。圖／天主教中華聖母基金會提供

沐浴

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