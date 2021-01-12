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將軍及鹽水玉米災損 明起至22日受理現金救助申請

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南將軍及鹽水玉米災損，符合現金救助及低利貸款標準，明起至22日受理申請。圖／台南市政府農業局提供
台南將軍及鹽水玉米災損，符合現金救助及低利貸款標準，明起至22日受理申請。圖／台南市政府農業局提供

台南市將軍、鹽水區硬質玉米及青割玉米，去年12月30日因強風倒伏受損，農委會今（12）天公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，凡符合救助條件農戶，請於1月13日起至1月22日，向土地所在地公所提出申請，例假日照常受理，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

台南市政府農業局說，市長黃偉哲關心將軍區、鹽水區硬質玉米及青割玉米災損情形，指示農業局主動邀請台南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等人員組成勘查小組，前往農作區勘查，確認災損程度達到20%，符合農業天然災害現金救助及低利貸款標準。

農業局長謝耀清表示，將軍區、鹽水區硬質玉米每公頃救助1萬6千元，青割玉米每公頃救助1萬7百元，符合條件農民可於1月13日至1月22日止，向土地所在地公所提出申請。

申請時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

至於申請低利貸款農民，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。

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