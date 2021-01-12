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清潔隊員工作辛苦心血管疾病多 台南仁德保華宮捐贈AED

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市仁德區保華宮捐贈仁德清潔隊「體外心臟自動電擊去顫器」。記者周宗禎/攝影
台南市仁德區保華宮捐贈仁德清潔隊「體外心臟自動電擊去顫器」。記者周宗禎/攝影

台南市仁德區保華宮今天捐贈仁德清潔隊「體外心臟自動電擊去顫器」AED，希望萬一辛苦的清潔隊員發生意外時，能夠及時搶救。

保華宮主委黃翠雲代表捐贈，環保局主任秘書周妙旻代表接受。儀式在保華宮內舉行，居間促成的市議員吳禹寰與二行里長吳忠慶、地方鄉親見證。

黃翠雲表示，保生大帝慈悲為懷，救助蒼生，回饋鄉里是感謝仁德清潔隊員平時服務民眾辛勞。

周妙旻表示，寒流接連來襲，清潔隊員頂著冷風戶外清理廢棄物，較一般人容易引發心血管疾病，台南市已有10區清潔隊配置AED，AED是緊急狀況時救命的利器，但是「最好備而不用」。

台南市環保局派駐各區清潔隊36隊，隊員2200多人，過去每年約10多人出現心血管疾病緊急狀況，配置AED可發揮「即刻救援」效果。

周妙旻指出，去年開始陸續獲民間捐贈AED，大多是宮廟宗教團體，清潔隊員工作辛苦壓力大，心血管疾病很常見，民間願意捐正緊急救護器材非常感謝。

AED 心血管疾病

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