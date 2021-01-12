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陳明文故鄉綠營內訌 朴子農會前總幹事找人挑戰現任

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
今天黃道吉日，退休的朴子市農會前總幹事黃純真(右)與候聘總幹事人選市民代表會秘書呂文皓(左)陪同許多會員代表參選人到農會登記。記者魯永明／攝影
今天黃道吉日，退休的朴子市農會前總幹事黃純真(右)與候聘總幹事人選市民代表會秘書呂文皓(左)陪同許多會員代表參選人到農會登記。記者魯永明／攝影

嘉義縣農會及17個鄉鎮市農會會員代表、農事小組長選舉，昨天受理登記，立委陳明文故鄉、長期綠營掌控的朴子市農會選舉，20多年來首次出現選戰，退休的前總幹事黃純真推出市民代表會秘書呂文皓，登候候聘總幹事，挑戰陳明文支持的現任總幹事田志強，雙方人馬旗鼓相當，競爭激烈。

今天黃道吉日，黃純真陣營推出30名會員代表候選人，上午黃純真、呂文皓陪同許多會員代表參選人到農會登記，包括多位市民代表兼會員代表，部分新人首次參選，黃純真、陳明文兩人是長期從林派到民進黨政治夥伴，這次兩人支持人選對壘，又是朴子農會20多年來首次選戰，格外引人注目。

黃純真對勝選表示「審慎樂觀」，她說，「政治沒有永遠朋友、也沒有永遠敵人」，她在地經營30年，獲某前鄉長、有力人士相挺，共推出30名會員代表參選人。

原黃純真陣營，推出黃的女兒洪瓊英、朴子市民代表會秘書呂文皓登記候聘總幹事，因洪瓊英當母親借貸連帶保證人，無法取得候聘資格，由朴子市代會秘書呂文皓代表黃純真陣營，挑戰現任總幹事田志強，明天北上農委會接受面試，呂文皓過去長期在縣府任職，行政歷練豐富，對農業有興趣，對經營農會有願景。

田志強對選戰也是審慎樂觀，但對推出會員代表人選，不願透露，他說，登記截止就知道，選戰不到最後，難斷輸贏。朴子市農會會員共計4千多人，應選45席會員代表，由新當選會員代表選出9席理事、2席監事，遴聘新總幹事，會員代表選舉15日登記截止，2月21日選舉，會員代表選舉決定勝負。

今天黃道吉日，退休的朴子市農會前總幹事黃純真(左二)與候聘總幹事人選市民代表會秘書呂文皓(左)陪同許多會員代表參選人到農會登記。記者魯永明／攝影
今天黃道吉日，退休的朴子市農會前總幹事黃純真(左二)與候聘總幹事人選市民代表會秘書呂文皓(左)陪同許多會員代表參選人到農會登記。記者魯永明／攝影
朴子市農會現任總幹事田志強。記者魯永明／攝影
朴子市農會現任總幹事田志強。記者魯永明／攝影

朴子 陳明文

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