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因應疫情 台南古都國際半程馬拉松延辦

中央社 / 台南12日電

因應新冠肺炎疫情，繼高雄馬拉松延辦後，台南市長黃偉哲今天也宣布，逾1萬6000人報名參賽、3月7日登場的「2021台南古都國際半程馬拉松」，將延至10月3日舉行。

黃偉哲今天指出，國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情不穩定，許多人對大型群聚活動戒慎恐懼，市府考量春節期間是國人返台高峰期，將增加潛在性風險，而台南古都國際半程馬拉松舉辦日仍在年假後21天防疫觀察期內，市府決定延後賽事。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，2021台南古都國際半程馬拉松已有1萬6000多名選手報名參賽，目前中央流行疫情指揮中心雖未規範2月以後的大型活動，但市府宣布延期，除防疫考量外，也希望讓參賽者及早規劃行程。

至於賽事從3月7日延至10月3日，屆時已報名卻無法參賽的跑友，可至「2021台南古都國際半程馬拉松」臉書（facebook）粉絲團查詢相關退費資訊。

馬拉松 疫情 黃偉哲

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