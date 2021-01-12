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防疫擺第一！台南古都馬再次延期

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南古都馬去年因疫情延期，今年也再次延期。圖／本報資料照片
台南古都馬去年因疫情延期，今年也再次延期。圖／本報資料照片

國內疫情趨於嚴峻，台南市長黃偉哲於今天宣布，原訂3月7日辦理的古都國際半程馬拉松，延至10月3日辦理。黃偉哲表示，因古都半程馬拉松原舉辦時間在年假後的21天防疫觀察期內，為了讓民眾安心參賽，延後舉辦。去年古都馬因疫情延期，今年雖再次延期，卻讓跑友可提前作運動規畫。

今年春節假期是2月11日至16日，南市府考量春節期間大量旅外國人返鄉，將增加疫情潛在性的風險。而古都半程馬拉松原訂活動時間仍在年假後的21天防疫觀察期內，為讓民眾安心參賽，黃偉哲在聽了教育局長鄭新輝的報告後，宣布將賽事延後辦理，強調防疫第一，將全力執行各項防疫工作，以維護市民健康為市府首要工作。

鄭新輝表示，今年台南古都馬共有1萬6千多名選手報名參賽，目前中央流行疫情指揮中心雖未針對2月以後的大型活動予以規範，但台南市政府超前布署並宣布延期，除了防疫考量外，也希望預留更多彈性讓參賽跑友能及早規畫行程，期待10月3日跑友們能再一同回到古都馬賽道上暢快奔馳。針對因賽事改期而無法參賽的跑友，可至「2021臺南古都國際半程馬拉松」臉書粉絲團查詢相關退費資訊。

疫情 馬拉松 黃偉哲

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