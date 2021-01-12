鹽水月津港燈節下月登場 8艘水上船屋吸睛

2021台南鹽水月津港燈節下月6日至3月1日登場，今年徵件共64件，為歷年之最，還新設8艘水上船屋，不僅呼應鹽水過去舟楫往來歷史記憶，也創造水上獨特展區，希望呈現有別以往視覺體驗。

2021月津港燈節以「魔幻拾光」為策展主題，總共有藝術燈區、徵件燈區、巷弄燈區、車站秘境燈區等四大展區；這8艘水上船屋位於月津港公18-2水秀橋附近水域，台南市政府文化局說，今年突破以往，首次以鹽水月津港歷史脈絡規劃徵件主題「船說」，並首度放寬至35歲以下新一代創作團隊參與投件。

另外，徵件展區也分為兩部分，「信義路橋－拱橋」水域以水上作品為主；「拱橋－水秀橋」則統一規劃為水上船屋，吸引擅於表現平面、影像或其他多媒體藝術等新秀也能參與，讓徵件展區除立體造型作品外，呈現更多元創新的藝術風貌。

文化局表示，今年徵件計畫共計收64件，為歷年之最，最終選出14件水上區域作品、4件船屋提案，並邀請4組不同藝術類型或表演參與船屋展演，徵件區共有22件作品。