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台南市區交通管制又來了 本週末又有多場寺廟大型活動

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市中西區本周末有許多寺廟大型活動，將封閉部分路段。圖/交通局提供
台南市中西區本周末有許多寺廟大型活動，將封閉部分路段。圖/交通局提供

台南市市區農曆年前週末是廟活動多，本周五起䢇有開基天后宮建醮大典等活動，將在市區進行大面積的交通管制，交通局提醒民眾配合改道，以免塞在車陣當中。

台南市交通局局長王銘德表示，1月份第三個周末，市區仍有部分廟會及遶境活動，尤其以中西區最多。其中，開基天后宮因辦理「庚子年金籙慶成祈安三朝建醮大典」，1月15、16日將全封閉管制郡緯街（西門路二段至新美街）及開山路（府前路至樹林街），其中開山路將管制至17日。

另外，15-16兩日民族路二段（新美街至赤崁街）北側西向、永華路一段（海安路一段至大德街）北側西向及海安路二段（民族路至成功路）西側南向亦將進行單向管制。

17日八吉境五帝廟將於中西區與南區舉行「恭送廣信張天師回鑾遶境活動」，屆時影響範圍為新興路以北、金華路以東、成功路以南、萬昌街以西。建議用路人提早避開管制路段，南北向多利用金華路及中華西路，東西向則建議改道公園南路、臨安路、中正路及健康路。

王銘德指出，交通局除動員進駐智慧交通中心與重要路段監控交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

提醒民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規劃路線避開可能壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

遶境 天后宮 建醮

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