想看奇美經典博物館藏背後祕密？「窺物誌」線上看

欣賞油畫時可曾想過，畫作底下是否隱藏了什麼祕密？奇美博物館今天宣布推出全新「台灣首見線上常設展暨資料庫網站：窺物誌、那些藏品沒說出口的事」主題展，要讓民眾了解經典背後隱藏的秘密、幕後精彩故事。

館方表示，全新網站精選常設展廳內具議題性繪畫為案例，圖文呈現專業人員檢測、解構分析歷程與成果，帶領民眾窺探作品表面看不見、實體展場也沒有揭露的幕後故事。這也是「國內第一個以畫作檢測結合藝術史研究的線上知識型資料庫」，未來將不斷地更新與累積內容。

館方表示，網站提供「窺技術」與「窺材質」基礎知識章節，說明如何利用紫外線、紅外線等「光學檢測」來揭露畫作材料不為人眼所見的面貌。再來進入實際的「窺案例」作品分析，包括找到畫下有畫的範例、發現原作遭後人塗改的證據；或是看見作品幾經修改的痕跡，進而了解畫家創作思路的轉變等，讓硬梆梆的藝術研究不再遙不可及，而是更加容易理解與親民。未來將公開更多有趣、富故事性的作品，希望藉多元案例描繪背後的歷史文化脈絡和當時繪畫的產業結構樣貌。

館方強調，國外已有不少針對藝術檢測研究資料庫網站，國內卻不普遍，因此特別推出線上知識型資料庫，提供完整基礎論述，分享給感興趣的民眾，也讓藝術相關科系學生有機會獲得更多學術研究實例學習內容。