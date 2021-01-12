台南廟會多 15日起連3天市區幹道交管

年關前台南廟會不斷，1月份第3週有北區開基天后宮建醮大典及中西區五帝廟的張天師回鑾遶境活動，市府15日起連續3天將對市區幹道進行交通管制，市民通行應事先查詢相關路段。

台南市政府交通局今天指出，北區開基天后宮舉辦「庚子年金籙慶成祈安三朝建醮大典」，15日及16日將雙向封閉郡緯街（西門路2段至新美街），15日至17日雙向封閉開山路（府前路至樹林街）。

另外，15日至16日將單向封閉民族路2段（新美街至赤崁街）北側西向、永華路1段（海安路1段至大德街）北側西向及海安路2段（民族路至成功路）西側南向。

中西區八吉境五帝廟將於17日在中西區與南區舉行「恭送廣信張天師回鑾遶境活動」，屆時影響範圍是新興路以北、金華路以東、成功路以南、萬昌街以西。

交通局建議用路人提早避開管制路段，南北向多利用金華路及中華西路，東西向則建議改道公園南路、臨安路、中正路及健康路。

交通局長王銘德表示，因應廟會活動人潮及車潮，智慧交通中心將監控重要路段，且和警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應道路車流即時調整號誌控制策略。

王銘德提醒市民可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規劃路線，避開可能壅塞路段；想參與活動的民眾應多使用大眾運輸系統，減少自行開車或騎車時車位尋找的不便。