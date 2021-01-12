嘉市住宿跌！四星飯店推兒童賽車場、五星飯店推低房價

寒流來襲，讓原本處於淡季的旅宿業更為下滑，嘉義市飯店業普遍住房率僅約3成，雖然交通部祭出冬季平日團體旅遊補助，但因天氣過冷，少有團客出門，嘉義市不少飯店想辦法刺激消費，有推出大型兒童賽道場、低價四人房和豪華外帶年菜等，希望度過旅遊淡季寒冬。

嘉義市四星級樂億皇家渡假酒店副總經理曾錦堂說，安心旅遊期間住房率一度衝到9成8，但隨著補助結束，住房率一路下滑，僅有耶誕到跨年期間住房率曾衝到8成，但目前平日住房率大多維持在3成左右，尤其最近天氣冷冽，即便交通部很少有團客出遊，確實比平常淡季更淡。

「面對低迷也不能坐以待斃」，曾錦堂說，其實長期觀察下，國內旅遊市場以親子客為大宗，親子房往往熱銷，因此趁這段時間，在地下室增設兒童賽車道，只要即日起到1月底入住，平日就送兒童免費賽車券玩賽車，希望刺激低迷的住房率。

也有旅館業者建議，其實往年過春節前，都是飯店業淡季，今年恰逢遇上疫情，造成旅遊更低迷，市府應趁年節前，固定辦些活動，刺激人潮。

五星級耐斯王子大飯店指出，住房率在過年前，就是旅宿業淡季，加上天氣比較冷，團客少很多，平均住房率大約5成左右，因此為了刺激住房率，推出2615元不含早餐的四人房，刺激住宿。