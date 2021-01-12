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寒害沿海魚損 雲縣府加碼補助魚塭處理費申請至15日

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
寒流期間漁民應隨時注意魚塭水溫變化，若低於15度時，應使用魚塭加溫器增加水溫、打氣增加溶氧等緊急應變措施。圖／雲林縣政府提供
寒流期間漁民應隨時注意魚塭水溫變化，若低於15度時，應使用魚塭加溫器增加水溫、打氣增加溶氧等緊急應變措施。圖／雲林縣政府提供

寒流來襲，連日持續低溫，雲林縣沿海鄉鎮文蛤池混養虱目魚大量死亡，農委會6日啟動天然災害現金救助與低利貸款品項，供符合救助資格漁民申辦至15日。不過魚類大量死亡後，漁民須清除魚塭絲藻及進行復養工程，相對增加成本，縣長張麗善另加碼補助漁民每公頃3000元魚塭處理費，申請期限同至15日。

張麗善表示，經農業處統計至昨日止，縣內受理漁業寒害現金救助案件752件，面積約780公頃。其中，吳郭魚災損面積2公頃，死亡約3500尾，死亡率約3%；鱸魚災損面積2.5公頃，死亡約2000尾，死亡率約5%；龍膽石斑災損面積0.3公頃，死亡10尾。

除天然災害現金救助及低利貸款品項，及每公頃現金救助9千元協助漁民復養工作魚外，張麗善指出，縣府加碼補助魚塭處理費每公頃3000元，補貼漁民復養成本，符合資格者速向當地鄉公所申辦。

今天又有一波寒流南下，農業處長張芳銘呼籲漁民，務必持續加強防寒措施，如在魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水水位、加溫防寒並打氣增加溶氧，及在低溫期間補注地下水，維持較高且穩定水溫，減少寒害損失；遇災時應立即自行拍照佐證，並通報當地公所勘查。

張芳銘指出，池內死魚恐造成水質惡化，除應立即撿除，另疾病防治也不可輕忽，包括虱目魚紅斑病、魚虱、鰻魚爛鰓病、石斑白點病、鯛類卵圓鞭毛蟲、泰國蝦酵母菌等皆為冬季好發疾病，漁民應嚴加防範。

此外，農業處統計受寒流影響的作物，包括西螺鎮菠菜、甘藷葉等葉面枯黃，被害面積分別為30、15公頃，損害程度5%；古坑鄉香蕉凍傷，被害面積3公頃，損害程度5%；大埤鄉牛奶果果實表面出現黑斑，被害面積1公頃，損害程度10%。

農業處提醒農民仍需在蔬菜、果樹或花卉等搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網，加強果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋。

寒流一波接一波，雲林地區蔬果也受低溫影響出現部分凍傷、裂果或葉面枯黃情形，縣府農業處提醒農民務必裝設塑膠棚等防寒措施。記者陳苡葳／攝影
寒流一波接一波，雲林地區蔬果也受低溫影響出現部分凍傷、裂果或葉面枯黃情形，縣府農業處提醒農民務必裝設塑膠棚等防寒措施。記者陳苡葳／攝影
寒流來襲帶來連日低溫，雲林縣沿海鄉鎮文蛤池混養虱目魚大量死亡，農委會啟動天然災害現金救助與低利貸款品項，雲林縣政府另加碼補助每公頃3000元魚塭處理費。記者陳苡葳／翻攝
寒流來襲帶來連日低溫，雲林縣沿海鄉鎮文蛤池混養虱目魚大量死亡，農委會啟動天然災害現金救助與低利貸款品項，雲林縣政府另加碼補助每公頃3000元魚塭處理費。記者陳苡葳／翻攝

漁民 災損 寒流

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