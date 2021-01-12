台西鄉公所蓋好6年仍無法使用 春節過後終能搬家了

雲林縣台西鄉公所使用超過50年，堪稱雲林縣最老舊的公所，公所6年前完成新辦公室主體工程，因工程弊案加上變更設計等問題，遲遲無法落成啟用，閒置多年荒煙蔓草，經台西公所爭取後，內部設施已逐步更新驗收，預定春節過後可望遷入新址辦公，現址則暫交由代表會使用。

位於台西鄉中山路的台西鄉公所已使用逾50年，建築老舊且空間狹小，早已不敷使用，2014年鄉公所著手規畫，將把公所遷往五港村台西海園新址。當年好不容易爭取並自籌合計8000多萬元經費，即動工興建新大樓。

不料，2017年因工程發生採購弊案被迫停工，雖主體工程已完成，但因承辦人員涉入採購弊案，在司法調查期間工程被迫停工，直到2019年才復工，但相關工程驗收與內部設施工程未完成，致大樓遲遲未能啟用，閒置多年，雜草叢生門庭蕭瑟。

台西鄉長林芬瑩積極解決新大樓工程問題，加上弊案司法程序已告一段落，公所與承包商針對設計程序的爭議，也逐一達成調解，最近動工進行最後整修。