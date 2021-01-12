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南市動保處善化站園區牆面彩繪 宣導動保增亮點

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市動保處善化站園區牆面彩繪走繪本風格， 宣導動保增亮點。圖／動保處提供
南市動保處善化站園區牆面彩繪走繪本風格， 宣導動保增亮點。圖／動保處提供

台南市政府農業局動保處善化站最近完成彩繪牆面，以明亮山間田野當背景，小火車載民眾進入園區參觀，搭配小狗小貓盡情奔跑嬉戲，營造生氣盎然景象，也改變民眾對收容所冷冰冰刻版印象。

動保處表示，動物之家善化站圍牆彩繪，以繪本形式呈現，運用繽紛色彩繪畫載著民眾進入動物之家與動物同樂的小火車，藉著犬貓與民眾和樂融融的景象，期能吸引更多往來民眾駐足參觀。

園區鄰近肉品市場的牆面，則以簡約明快風格，展現動物奔跑嬉戲躍動感十足的意象，讓參觀的民眾耳目一新。

農業局長謝耀清指出，南市設有2處動物之家，分別坐落於善化區及南區，早於全國施行零安樂死政策之前，已轉型為認養基地，辦理流浪動物收容管理及犬貓認養、領養。近年來，動保處積極向中央爭取經費修繕園區，逐年改善收容設施，去年完成灣裡站大型彩繪牆，吸睛成效不錯，今年善化站也完成園區圍牆彩繪，期能提高民眾參觀園區意願。

動保處表示，動物之家善化與灣裡站開放時間為周二至周六上午9時至12時、下午1時30分至4時30分，歡迎民眾參觀與認養流浪犬貓，也歡迎對動保工作有興趣的民眾加入動物保護志工行列。

南市動保處善化站園區牆面彩繪走繪本風格， 宣導動保增亮點。圖／動保處提供
南市動保處善化站園區牆面彩繪走繪本風格， 宣導動保增亮點。圖／動保處提供
南市動保處善化站園區牆面彩繪走繪本風格， 宣導動保增亮點。圖／動保處提供
南市動保處善化站園區牆面彩繪走繪本風格， 宣導動保增亮點。圖／動保處提供
南市動保處善化站園區牆面彩繪走繪本風格， 宣導動保增亮點。圖／動保處提供
南市動保處善化站園區牆面彩繪走繪本風格， 宣導動保增亮點。圖／動保處提供

動物之家 認養 安樂死

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