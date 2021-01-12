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賣場美食區人潮旺 麗寶Outlet日韓泰港等50家多國料理
各大賣場的美食區人潮都多，麗寶Outlet有日、韓、泰、港等50家餐飲多國料理進駐，看準這股美食商機，麗寶Outlet開幕至今，全館餐飲品牌佔比從2成，到近期已接近3成。
麗寶Outlet Mall，位於國道1號、3號、4號下交流道5分鐘即可抵達，瞄準南來北往的國道休息站服務模式與疫情下的國旅商機，及麗寶渡假區每年湧入超過1000萬人次的人潮利多，美食陸續進駐，包括國內知名餐飲和億生活集團旗下摘星美食「添好運」、瓦城泰統集團中式料理「時時香SHANN RICE BAR」、「十二月粥品」都趕在農曆年前，進駐麗寶，開設中部Outlet首店。
另外有豆腐集團韓式料理品牌「涓豆腐」、「韓姜熙的小廚房」、越式美食「飛機河粉」，統一集「星巴克」、「多拿滋」、「Cold Stone」，這一鍋集團「新這一鍋麗寶殿」、「這一小鍋」、「燒肉同話」等餐廳。
近年國人對於美食要求越來越精緻且多元，看準這股美食商機，麗寶Outlet開幕至今，全館餐飲品牌佔比從2成，到近期已接近3成， 近日寒流下，火鍋、燒烤人氣飆升。
麗寶Outlet Mall表示，配合中央流行疫情指揮中心，44個出入口都放置提醒告示牌，並於入館時設置測量體溫儀，超過攝氏37.5度會發出警告聲，並要求全程佩戴口罩、酒精消毒雙手後才可入內，也加派人員於館內提醒勸導消費者。
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