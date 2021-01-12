美！嘉義市「老屋卸妝」 重現頂級酒家風華

嘉義市文化局首屆「老屋卸妝」計畫共8案通過審核，其中3案位於忠孝路與蘭井街口轉角處，包含忠孝路32號街屋、新陽春中藥房及勝安堂百草舖等，經修繕後不僅再現昔日風采，透過2樓弧形陽台和水平帶狀窗、屋頂黑瓦等建築元素，道出過去「諸羅城」故事。

計畫主持人、南華大學建築與景觀系副教授陳正哲說，以忠孝路32號為首、向左右兩側延伸的連棟兩層樓日式街屋，自1921年興建至今，已有百年歷史，前身是一座頂級酒家兼旅館，不僅提供旅客住宿，也擁有很棒的後花園和宴會席，當時頗具規模。

陳正哲指出，但忠孝路32號，無論圓窗或弧形陽台經年累月受風吹日曬，造成陽台磁磚黃化斷裂、欄杆和玻璃木門受損嚴重，為如實呈現原有樣貌，請磁磚廠商翻出早期庫存，進行比對，找出尺寸與色澤相近者對切後更換，並保留局部舊磚。

修整門窗玻璃難度較高，須全數拆卸後逐一清潔保養，加上彩色花玻璃早已停產，若破損則以相近色玻璃替代，至建材銀行尋訪相近花色玻璃，以增添完整性，也讓塵封已久的圓窗重見天日。另磨開雨淋板木板底漆後，發現該屋原為藍色，兩側連棟建築則是綠色，推測當時應利用油漆跳色，讓轉角建物頓時成為焦點，引人注目。

同為百年老屋的新陽春中藥房，一樓作為店面使用，二樓則是生活空間，屋頂仍保留日本黑瓦。陳正哲說，有別於水泥瓦，這種由陶土燒製而成的黑瓦，經過高溫窯變，有漂亮光澤，且每塊黑瓦均有差異，一層鋪在大面積的屋頂上時，看起來不但不呆板，反而帶點活潑朝氣。

陳說，勝安堂百草舖是8案中，唯一原貌不存在者。但透過舊照片得知，二樓立面曾以橫拉窗形成長的水平窗帶，這是1930年代現代主義的主要風格，直至7、80年代仍十分常見。這次將技巧性恢復水平帶觀感，把現有屋簷作為基礎，水平線條表現連續帶狀，再以木頭當作隔柵，仿造昔日鐵窗花樣，最後選擇暖亮色系的油漆，呼應一旁佇立上百年的紅毛井古蹟，恰巧也和忠孝路32號的弧形陽台，彼此相望。