快訊

未成年華麗告別：日本「成人式」轉大人的青春煩惱詩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流發威友善畜產雙認證養雞業 讓雞住暖房喝薑蒜精油

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣鹿草鄉青農黃勝裕與妹妹黃惠汝，接下父親養雞場，創「御正童仔雞」品牌，堅持進步飼養，通過人道及友善畜產雙認證，為避免雞受寒害凍死，調控溫度吹暖氣，讓雞住暖房。圖／黃勝裕提供
嘉義縣鹿草鄉青農黃勝裕與妹妹黃惠汝，接下父親養雞場，創「御正童仔雞」品牌，堅持進步飼養，通過人道及友善畜產雙認證，為避免雞受寒害凍死，調控溫度吹暖氣，讓雞住暖房。圖／黃勝裕提供

嘉義縣鹿草鄉青農黃勝裕與妹妹黃惠汝，接下父親養雞場，創「御正童仔雞」品牌，哥哥養雞，妹妹開拓市場，堅持進步飼養，做產銷履歷，採低密度飼養，提升肉質，通過人道及友善畜產雙認證，打造水簾式密閉環控智慧科技雞場有如豪宅，寒流一波波，為避免雞受寒害凍死，調控溫度吹暖氣，讓雞住暖房。

黃勝裕說，寒流報到，一波比一波強，雞場有暖氣給雞吹，營造像夏天一樣溫暖環境養雞，目前室外溫度攝氏10度，雞舍裡面可控制在33至36度左右，固定時間通風換氣，不用擔心雞會缺氧、著涼；飼養過程也會依氣候變化，適時添加草本類植物蒸餾萃取的精油，如蒜頭、薑、麝香牛至，藉由薑、蒜可次進血液循環，幫助雞群驅寒。

為讓雞隻住舒適環境，水簾式密閉環控雞舍預防染病野鳥傳播禽流感，內部裝設環境控制自動系統，包括水簾降溫隔菌配備、24小時空氣循環導風扇、溫控自動加溫設備、噴霧降溫設備等，採平面飼養，給雞隻自由活動空間。

黃勝裕雞舍能獲人道及友善畜產雙認證，其來有自，他對待每隻雞就像是照顧孩子，他與飼育員全天候監控雞舍溫濕度，雖有恆溫控制，碰到寒流來襲、半夜或清晨都要特別留意調整，因為稍不注意，雞隻容易適應不良死亡，還要隨雞齡成長調整適當溫度，才能讓牠們住得舒適。

嘉義縣鹿草鄉青農黃勝裕與妹妹黃惠汝，接下父親養雞場，創「御正童仔雞」品牌，堅持進步飼養，通過人道及友善畜產雙認證，為避免雞受寒害凍死，調控溫度吹暖氣，讓雞住暖房。圖／黃勝裕提供
嘉義縣鹿草鄉青農黃勝裕與妹妹黃惠汝，接下父親養雞場，創「御正童仔雞」品牌，堅持進步飼養，通過人道及友善畜產雙認證，為避免雞受寒害凍死，調控溫度吹暖氣，讓雞住暖房。圖／黃勝裕提供
嘉義縣鹿草鄉青農黃勝裕與妹妹黃惠汝，接下父親養雞場，創「御正童仔雞」品牌，堅持進步飼養，通過人道及友善畜產雙認證，為避免雞受寒害凍死，調控溫度吹暖氣，讓雞住暖房。圖／黃勝裕提供
嘉義縣鹿草鄉青農黃勝裕與妹妹黃惠汝，接下父親養雞場，創「御正童仔雞」品牌，堅持進步飼養，通過人道及友善畜產雙認證，為避免雞受寒害凍死，調控溫度吹暖氣，讓雞住暖房。圖／黃勝裕提供

寒流 禽流感 青農

延伸閱讀

寒流來襲溫馨共餐 平溪長者獲贈保暖物資

寒流來襲! 汐止消防隊宣導防CO中毒

寒流來襲！洗澡到一半沒瓦斯 網曝「一動作」可再撐一下

寒流來襲 澎湖馬公菜園箱網養殖海鱺7成凍死

相關新聞

寒流限定版私房景點 絕美阿里山冬季銀河伴雲海現蹤

寒流來襲，中北部山區紛紛降雪，今夜凌晨0時，嘉義縣阿里山雖然氣溫也降到2.5度，但因水氣不夠，沒能下雪，不過這也讓攝影達...

寒流發威友善畜產雙認證養雞業 讓雞住暖房喝薑蒜精油

嘉義縣鹿草鄉青農黃勝裕與妹妹黃惠汝，接下父親養雞場，創「御正童仔雞」品牌，哥哥養雞，妹妹開拓市場，堅持進步飼養，做產銷履...

寒流助熟成 雲林茂谷柑風味更佳

雲林茂谷柑因成長期碰上暖冬，今年採收期較往年慢一、兩周，不少農民原定去年底採收，卻到前天才開始，根據多年經驗，今年初以來...

21株菩提樹歪斜 南市將移除

台南市區每遇強風就會發生樹倒意外，市府工務局近日發現南門路、國民路（從健康路至大同路段）共有21株菩提樹嚴重歪斜，經樹木...

台南祕境 舊天馬電台將整理開放

台南市安南區本田路上「天馬電台」從2013年遷移至今，沒有進一步的利用，但當年兩岸對峙緊張氣氛下使用的廣播設備，都還存在...

6都外唯一 嘉市廉政平台成立

台南市廉政平台去年3月成立，納入高達102億元的安平再生水廠等案，嘉義市廉政平台昨也成立，是6都以外唯一成立平台縣市，首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。