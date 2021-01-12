寒流發威友善畜產雙認證養雞業 讓雞住暖房喝薑蒜精油

嘉義縣鹿草鄉青農黃勝裕與妹妹黃惠汝，接下父親養雞場，創「御正童仔雞」品牌，哥哥養雞，妹妹開拓市場，堅持進步飼養，做產銷履歷，採低密度飼養，提升肉質，通過人道及友善畜產雙認證，打造水簾式密閉環控智慧科技雞場有如豪宅，寒流一波波，為避免雞受寒害凍死，調控溫度吹暖氣，讓雞住暖房。

黃勝裕說，寒流報到，一波比一波強，雞場有暖氣給雞吹，營造像夏天一樣溫暖環境養雞，目前室外溫度攝氏10度，雞舍裡面可控制在33至36度左右，固定時間通風換氣，不用擔心雞會缺氧、著涼；飼養過程也會依氣候變化，適時添加草本類植物蒸餾萃取的精油，如蒜頭、薑、麝香牛至，藉由薑、蒜可次進血液循環，幫助雞群驅寒。

為讓雞隻住舒適環境，水簾式密閉環控雞舍預防染病野鳥傳播禽流感，內部裝設環境控制自動系統，包括水簾降溫隔菌配備、24小時空氣循環導風扇、溫控自動加溫設備、噴霧降溫設備等，採平面飼養，給雞隻自由活動空間。