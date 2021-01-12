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寒流限定版私房景點 絕美阿里山冬季銀河伴雲海現蹤
寒流來襲，中北部山區紛紛降雪，今夜凌晨0時，嘉義縣阿里山雖然氣溫也降到2.5度，但因水氣不夠，沒能下雪，不過這也讓攝影達人黃源明捕捉到絕美冬季銀河。
黃源明說，前幾天，當阿里山的溫溼度達到下雪的最大機率值，第一時間便回阿里山待命，結果只見滿天星空，冬季銀河高掛在塔山群峰上空，只是，「說好的水氣呢?」、「預報降雨機率70%的短暫雨或雪呢？」
雖然下了整天的毛毛雨，但黃源明說，既然阿里山與雪無緣，倒是銀河星空雲海令人讚嘆不已，只是要觀賞拍攝這樣的美景，付出的代價就是接近零度C的感受，體感早已是零下了。
黃源明表示，未來幾天的阿里山，依舊如置身在冰箱之中，因為屬於乾冷的好天氣，輻射冷卻效應發威，日夜溫差非常大，上山的朋友請務必加強禦寒保暖。
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