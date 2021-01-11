南市觀光工廠羽絨狂歡節 藝人阿喜神秘嘉賓現身

台南市經發局2021首場觀光工廠嘉年華「羽絨狂歡節X漫步生活」本月17日將在佳里國王家族羽絨服飾觀光工廠登場，經發局今邀請藝人阿喜現場體驗相關觀光工廠，號召鄉親來搶便宜過好年。

這次共有台灣金屬創意館、國王家族羽絨服飾觀光工廠、天一中草藥生活化園區、虹泰水凝膠世界、隆田酒廠北蟲草文化展示園區及奇美食品幸福工廠特色產品參與，體驗內容均可於冬季嘉年華看得到、吃得到、買得到。更多活動請至南市觀光工廠網站查詢：http://www.tourismfactory.tw/index.php。

台南市長黃偉哲市長說，本場嘉年華集結南市各家觀光工廠及台南特色攤商，將以「漫．路跑活動」、「觀光工廠文創闖關市集」、「免費DIY體驗活動」、「限量龍鳳燒酒雞免費品嘗」、「靈魂創作樂團」與各式精采豐富的舞台節目，陪伴民眾歡樂一整天。

目前路跑活動報名人數已達650位，闖關活動更是甫開放報名一周即滿額500人，現場更設有大小朋友最喜歡的氣墊王國，帶給民眾超值嘉年華體驗。